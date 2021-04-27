日經：蘋果自研晶片M2本月進入量產 採台積電N5P先進製程

《日經亞洲》引述知情人士稱，蘋果 (AAPL-US) 新一代自研晶片已在本月進入量產階段，採用台積電 (2330-TW) 最新 5 奈米強效版製程 (N5P)，最快 7 月就能出貨，今年下半年可望推出搭載新一代晶片的 MacBook，凸顯蘋果積極推進「去英特爾化」的決心。

知情人士透露，目前暫稱為 M2 的新一代 Apple Silicon 晶片同樣是系統單晶片 (SoC)，除了下半年推出的 MacBook 外，接下來其他 Mac 系列和蘋果裝置都將採用 M2 晶片。

上述報導指出，新一代 M2 晶片將由台積電擔任主要製造商，採用 5 奈米強效版製程 (N5P)，生產這類先進晶片組需要花費至少 3 個月的時間。

蘋果自行設計的 M1 晶片去年底正式亮相，預計接下來需要花費 2 年時間才能完全取代英特爾 (INTC-US) 晶片組。

針對上述報導，蘋果和台積電均拒絕發表評論。

研究公司 IDC 數據顯示，新冠疫情迫使多家企業紛紛採取遠距辦公，帶動 Mac 出貨量在去年飆升 29%，達 2310 萬台，且蘋果在今年第 1 季的 Mac 出貨量也達 669 萬台，較疫情前水平倍增。

IDC 分析師 Joey Yen 表示，蘋果下定決心取代英特爾晶片產品，可望幫助自家產品作出市場區隔。不過，蘋果的策略轉變是否會刺激惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 和聯想 (Lenovo) 等 PC 製造商仿效，以高通 (QCOM-US) 或聯發科 (2454-TW) 設計產品來取代英特爾，仍有待觀察。