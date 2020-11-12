MacBook換上M1晶片獲華爾街一致好評 蘋果後市添動能

蘋果 (AAPL-US) 週二 (10 日) 發表搭載自家研發 M1 晶片的 MacBook ，華爾街看好 Mac 使用新晶片有利於建構蘋果生態圈、擴大消費客群、提升蘋果用戶使用體驗以及改善 Mac 的成本結構，增添新的成長動能。

儘管蘋果早在 6 月全球開發者大會 (WWDC) 上便已透露將取代 Intel 晶片，但華爾街仍然對 M1 晶片的規格印象深刻，市場分析師除了熱衷於 Mac 與 iPhone 間軟體的連結日漸緊密外，也對新款 Mac 的前景感到興奮。

RBC Capital 的 Robert Muller 在研究報告中表示，蘋果的新產品規格大部份與市場預期相符，值得注意的是，新產品是蘋果進一步將客戶整合進蘋果生態圈的新途徑， Mac 與 iPhone 或 iPad 之間軟體的緊密連結是一大關鍵，這將有助於吸引沒有 Mac 的 iPhone 用戶購買新款 MacBook。

然而，德意志銀行分析師 Jeriel Ong 表示，MacBook Air 與 Pro 的定價令人意外，他認為蘋果若改為自製晶片應降低產品售價，其中潛在原因很可能是蘋果這次的 M1 晶片是由台積電 5 奈米製程打造，先進製程晶片相對會拉高成本。

此外，Ong 表示， M1 晶片是蘋果自主研發晶片中最大、晶體最多的晶片，這意味著可能遇到更多的良率問題。

不過，蘋果在近期財報中曾指出最近一季 Mac 銷售中有一半是第一次購買的消費者，因此，Ong 仍認為搭載 M1 晶片的 Mac 系列，未來仍能幫助蘋果進一步提升市占率。

Atlantic Equities 分析師 Ianjit Bhatti 則認為，蘋果在提供程式碼簽名 (codesign) 上為差異化用戶提供更好服務，並能創造持續性競爭優勢，相較於目前蘋果最新市占率為 8.5%，Bhatti 預估憑藉著產品競爭力，蘋果未來能在電腦市場中拿下 15% 的市占率。

Cowen 分析師 Krish Sankar 則表示，Mac 系統的產品路線圖對於擴大客群與提升 iPhone 等設備的用戶體驗都是不可或缺的一部分，M1 晶片研發提升蘋果控制未來內部技術走向的能力，還能同時優化 Mac 系統的成本結構，未來若能順利在 Mac 系統引入自主研發晶片，蘋果的 EPS 有望因此提升 3%。

蘋果股價周三 (11 日) 收盤上漲 3.04%，以每股 119.49 美元作收。