91APP-KY 5月下旬掛牌 拚成零售行業的台積電

新零售軟體雲服務公司 91APP-KY(6741-TW) 今 (27) 日舉行上櫃前業績發表會，預計 5 月下旬掛牌 (每股面額新台幣 5 元)，將成為國內首家掛牌上櫃的 SaaS 軟體服務公司，91APP 董事長何英圻也宣示，以成為零售行業的台積電為目標，促進零售產業升級。

91APP 成立於 2013 年，營運主要是提供客戶自主開發的三大零售軟體雲，搭配數據導向的電商服務，協助零售品牌從商務雲、行銷雲到虛實融合雲，快速建立自有電商，並整合線上線下雙向導流、銷售訂單及全通路會員經營與數據等，達到 OMO(虛實整合) 營運效益。

91APP 自 2016 年起 GMV 和營收連 5 年皆呈現正成長，去年 GMV 超過 130 億元，年增 30%，合併營收 8.75 億元，年增 31%，其中，實體零售品牌貢獻比例持續成長，占營收比重超過 50%，而稅後純益 2.07 億元，年增 102%，每股純益 (EPS)1.92 元。

91APP 營收主要分為經常性收入和非經常性收入，經常性收入包括訂閱制年費、GMV 分潤收入、電商代運營服務費、數位廣告代操服務費等收入，占營收比重逾 90%，而非經常性收入則有軟體雲系統建置費和開辦費，另有大型專案客制的一次性收入。

91APP 指出，客戶以中大型業者為主，國內主要客戶有全聯、寶雅 (5904-TW)、全家便利商店 (5903-TW)、統一超 (2912-TW) 旗下康是美，小三美日、台塑生醫和 LANEW 等。

何英圻指出，去年疫情改變既有生活型態，更加速實體零售品牌導入 OMO，而 91APP 的服務正可協助並滿足實體零售品牌需求。

何英圻期許，91APP 上櫃後，借助資本市場的力量吸引優秀人才，並聚焦 OMO 相關業務和多元加值服務、強化發展夥伴聯軍，並將積極拓展國際市場，目前已在香港和馬來西亞設立營運據點。