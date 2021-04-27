〈智原法說〉上調今年營收年增幅達25% 毛利率上看50%

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (27) 日召開法說會，總經理王國雍表示，依據目前客戶訂單及取得產能，上調全年營收預估，從年增 20% 調升至 25%，將創 8 年來新高、歷史第三高，且隨著 NRE、IP 業績顯著成長，產品組合也大幅優化，毛利率上看 50%。

王國雍指出，現今訂單能見度較上季法說時更清楚，三大產品線 MP(量產)、NRE(委託設計服務)、IP 業績年增幅皆可達 2 成以上，幅度高低依序為 NRE、MP 與 IP。

NRE 方面，智原去年由於部分客戶受疫情影響，開發進度較預期緩慢，但從去年下半年開始，客戶加緊腳步開發，去年遞延案件可望在今年認列完畢，加上比較基期低，帶動今年成長幅度較大，預計 NRE 業績將創歷史新高。

MP 方面，王國雍表示，智原過往耕耘的案件陸續發酵，自 2015 年起累積接案量已達 248 件，其中進入量產的僅 80 件，看好尚有 140 餘件可陸續進入量產，強調「量產的成長循環才剛開始」。

從上半年來看，智原預估，新品占量產的營收比重估達 6 成，成為公司量產主力，應用包括行業用、AIOT、通訊等，客戶與五年前相比也並非只有 1-2 個大客戶，而是有數個大客戶同時貢獻，產品週期達 5-7 年，看好今年 MP 業務可回升至 5 年前客戶結構調整前的狀況。

IP 方面，王國雍預計，今年權利金、授權金同步成長，尤其智原在聯電 (2303-TW)28、22 奈米市占率較 40 奈米時提高，加上近期聯電產能滿載，對權利金有不錯貢獻。

此外，由於權利金計算方式是以每片晶圓代工價格為基礎，隨著各大晶圓廠調漲代工價格，也將挹注權利金業績，加上晶圓代工業者擴大資本支出、增加產能，看好 IP 量、價同時提升，預期今年整體 IP 業績將創 14 年來新高。

至於獲利，王國雍認為，原先預估毛利率約與去年 47% 持平，現今看起來，受惠 NRE、IP 兩大高毛利產品線的營收比重拉升，加上 MP 的產品組合以新品居多，有助毛利率，估可上看 50%。

展望第二季，智原預估，整體營收季增 6-9%，其中，NRE 隨著客戶設計時程回歸正常，估季增 1 成，MP 也受惠新案件量產，業績季增 1 成。

針對風險管控，王國雍坦言，從貿易戰的角度來看，中國的機會很多，但智原也會兼顧到風險管理，並在嚴謹管控的前提下，抓住中國成長機會。