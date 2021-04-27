投資型美元保單前2月狂賣逾500億元 這三家賣最好

新台幣升值與資本市場火熱，助攻投資型美元保單今 (2021) 年前 2 月熱賣 17.92 億美元 (折合新台幣約 504 億元)，年增 1.41 倍，其中以國泰人壽、台灣人壽、富邦人壽賣最好。

壽險業截至 2 月底，外幣保單新契約保費收入折合約新臺幣 1036.77 億元，其中，投資型保單折合約新臺幣 515.69 億元、年增 96%；但傳統型保單只賣 521.08 億元、年減 27%。

投資型外幣保單之所以大增，主要是投資型美元保單所挹注，投資型美元保單前 2 月熱賣 17.92 億美元 (折合新台幣約 504 億元)，年增 1.41 倍。

但是，傳統型美元保單前 2 月雖然賣 18.59 億美元 (折合新台幣約 523 億元)，仍大於投資型美元保單，但是跟去年同期的 23.04 億美元相比，卻年減 19%。

而澳幣保單、人民幣保單銷售持續縮水，雙雙都衰退超過 6 成，其中，奧幣保單總計僅賣 0.46 億澳元 (折合新台幣約 10 億元)，年減 64%；人民幣保單更是只賣 1.45 億人民幣 (折合新台幣約 6.3 億元)、年減 68%。

金管會表示，保險業銷售外幣保單時，應瞭解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利業務穩健經營及維護消費者權益。