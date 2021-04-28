法、德兩國支持美國對跨國公司實施21%最低稅率提議

法國和德國支持美國關於對跨國公司實施 21% 最低稅率的提議，從而為這項改革全球稅制的努力提供了動力，不過一些較小的歐洲國家不願接受該計畫。

美國總統拜登四月初提出的稅負計畫改變了多年來陷入僵局的全球談判進程。與先前討論的最低稅率 12.5% 相比，該計畫提出的最低稅負要高得多。

過去如愛爾蘭等國家，常採用較低稅率來吸引外資投資，但是這種做法長期以來一直存在爭議，並且隨著各國政府為應對新冠病毒大流行而積累了沈重的債務負擔，爭議越來越大。

法國財長 Le Maire 在與德國財長 Olaf Scholz 接受《費加羅報》和《時代周報》的聯合採訪時表示，「如果拜登政府提出 21% 的稅率，並且達成共識，那對我們來說是可以接受的。」

Olaf Scholz 表示：「重要的是我們能就一個稅率達成一致，至於確切數字到底是什麼，接下來幾週的談判將會確定，但就我個人而言，我不會反對美國的提議。」

美國的提議旨在確保跨國公司至少繳納一個特定稅率，並確保它們在開展業務的國家按比例繳納稅款，如美國科技巨頭 Google (GOOGL-US)、Facebook (FB-US) 經常被指控將利潤轉移到低稅負地區，以減少納稅。