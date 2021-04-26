本週操盤筆記：拜登將正式提上調資本利得稅、Fed 4月會議、美科技股財報

本週重點國際財經大事包括：拜登將正式提出上調資本利得稅、美股科技股財報週、Fed 4 月利率會議、中國 4 月製造業 PMI，其中市場最為關注拜登將正式提出上調資本利得稅。

本週操盤筆記 (0426-0430)

1. 拜登將正式提出上調資本利得稅：

據白宮發言人 Jen Psaki 表示，美國總統拜登將於下週出席美國國會報告，並將向國會正式遞交針對年收入超過 100 萬之美國富人們，上調資本利得稅之加稅計劃。

該計劃擬將針對年收入超過 100 萬美元之富人，上修資本利得稅率自 20% 調高至 39.6%，若再加上先前歐巴馬醫改時所增加的 3.8% 投資所得附加稅，美國富豪的資本利得稅將高達 43.4%。

2. 美股科技股財報週

本週美股科技股將迎來重點財報週，包括特斯拉 (TSLA-US)、蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、AMD (AMD-US)、FaceBook (FB-US)、恩智浦 (NXPI-US)、高通 (QCOM-US) 等巨頭都將公布財報。

而 FactSet 截至上週五 (23 日) 最新數據，市場預期，S&P 500 第一季每股盈餘 (EPS) 年增率 33.8%，估創 2010 年第三季以來的最高水平。

3.Fed 4 月利率會議

聯準會 (Fed) 週四 (29 日) 將召開 4 月利率會議，市場預期，Fed 將於本月繼續維持利率走廊在 0-0.25% 不變，且估將繼續維持現行 QE 購債規模每月 1200 億美元不變。

而本次會議利率上，市場關注，Fed 是否針對 QE 縮減購債作出更明確的前瞻指引，因先前 Fed 主席鮑爾曾於 4 月 14 日時表示，在 Fed 啟動升息之前，會先降低 QE 購債規模，但要執行降低購債之前，需先看到更多美國經濟復甦之證明。

4. 中國 4 月製造業 PMI：

週五 (30 日) 中國將公布 4 月官方製造業 PMI，市場預期 4 月官方製造業 PMI 將自 3 月的 51.9 降至 51.7，小幅出現滑落；中國官方製造業 PMI 所統計樣本主要以大型國企為主。

但值得注意的是，採購樣本以中、小企業為主的財新 Markit 製造業 PMI，近月以來表現是持續走低，財新 Markit 3 月份製造業報 PMI 50.6，大幅低於預期的 51.4。

財新 Markit 製造業 PMI 雖然連續第十一個月處於擴張區間內，但擴張速度已降至 2020 年 5 月以來最低點，顯示新冠疫情後中國製造業擴張速度正進一步減緩。