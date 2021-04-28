〈財報〉AMD資料中心Q1翻倍成長 上修全年營收預測 盤後漲近4%

超微 (AMD) 周二 (27 日) 公佈 F2021 第一季財報，營收財測皆優於市場預期，資料中心銷售猛增逾一倍，公司看好各項業務將持續成長，預估下一季資料中心與遊戲將為主要成長動能，並將全年營收成長率由 37% 上修至 50%，盤後漲近 4% 。

Q2 財測

營收約為 36 億美元，上下浮動 1 億美元，FactSet 調查預期為 32.3 億美元

營收預估年增率為 86%，季增 4%

毛利率 (non-GAAP) 為 47%

全年營收年增率約為 50%，上季預估值為 37%

展望未來，AMD 表示，Q2 AMD 各項業務將持續成長，其中資料中心與遊戲業務是較第一季成長的主要動力。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 表示，鑑於 AMD 持續拓展資料客戶以及 HPC 產品的普及化，資料中心成長將持續一整年，因此上調今年營收成長率至 50%

儘管整個半導體業苦於晶片短缺問題，蘇姿丰表示，有信心公司將能取得晶片，「能見度佳」。她坦言，半導體供應鏈非常緊俏，但是持續與夥伴密切合作，相關情形好轉使 AMD 得以調升全年財測。

第一季 CPU 業務持續受惠於桌機與筆電強勁需求，帶動 Ryzen 4000、5000 系列 CPU、OEM 端銷售成長，其中 Zen 3 架構的 Ryzen 5000 CPU 營收成長度更比上一代快上兩倍，預估今年該系列銷售量將較上一代成長 50%。

繪圖顯卡 (GPU) 方面，蘇姿丰表示，GPU 第一季營收淡季不淡， 新款 Radeon RX 6000 營收較上季倍增，新款 GPU 需求將非常強勁，高階版 xt 已於 3 月推出，而筆電版將於下半年推出。

此外，資料中心持續快速發展，受惠於 AMD Instinct GPU 產能逐漸放量以支應高效能運算 (HPC) 客戶需求，其中包含美國第一台超級電腦 Frontier，預估下半年將貢獻營收成長。

企業端、嵌入式暨半客製化部門半客製化產品第一季受惠於 PS5、Xbox Series X 和 Series S 遊戲機 SoC 的強勁需求，蘇姿丰表示，預估新世代家機需求動能將持續一整年。

另外，商用與雲端市場滲透率持續增加， EPYC 處理器獲得騰訊、微軟與谷歌採用，預估針對高效能運算 (HPC) 客戶推出的 Zen 3 架構伺服器今年將持續貢獻 AMD 營收。

AMD(AMD-US) 盤後公布財報後上漲 3.28 美元或 3.88% ，至每股 88.65 美元。稍早收盤小跌 0.23% 至 85.21 美元。

Q1 財報數據 (non-GAAP)

營收為 34.45 億美元，年增 93%，FactSet 調查預期為 31.8 億美元

稀釋後 EPS 報 0.52 美元，FactSet 調查預期為 0.44 美元

毛利率報 46%，與去年同期持平

營業利益報 7.62 億美元，年增 223%

淨利報 6.42 億美元，年增 189%

蘇姿丰表示，優異的產品組合與強勁需求推動 AMD 各項業務第一季持續成長，資料中心業績更成長一倍以上。

第一季最大亮點在企業端，企業端、嵌入式暨半客製化部門營收為 13.5 億美元，季增 5%，年增 286%，優於市場預期。此部門包含資料中心處理器和遊戲主機晶片，其中第一季 EPYC 處理器銷售優於上季，不過半客製化產品放緩。

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 46% 至 21 億美元，也高於市場所料。主要受到 Ryzen CPU、GPU 銷量成長所推動，CPU 與高階 Radeon GPU 平均銷售單價 (ASP) 皆較上季、去年同期成長。

所有其他業務虧損為 1 億美元，去年同期營業虧損為 5900 萬美元，上一季則為 9300 萬美元。