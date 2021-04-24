市場看空英特爾IDM2.0情緒濃 華爾街： 2-3年恐眼睜睜看AMD市占率飆升

儘管英特爾 (INTC-US) 在最新財報會議上重申 IDM 2.0 計畫，表示已投資設廠加速縮小競爭者的差距，但華爾街抱持謹慎觀望的態度，認為英特爾短期將面臨獲利問題，且無力應對 AMD 的競爭，周五股價重挫。

在與超微 (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US) 角逐更快運算速度以及更小的晶片的競賽中，英特爾因受限於製程問題，正面臨兩大勁敵步步進逼。

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 今年接任執行長後宣告發動 IDM2.0 計畫，解決製程問題、擴大晶圓生產能力，已經宣布斥資 200 億美元建立兩座晶圓廠，並開放接單提高製造能力。

不過華爾街對此存疑，Atlantic Equities 分析師 Ianjit Bhatti 表示 ：「英特爾若要想取得成功，就必須解決許多重大問題，提前投資也要等到 2025 年才有可能獲利。」

Bhatti 還說：「短期內 (2 至 3 年內)，英特爾恐無法應對 AMD 的市占率飆升。」

Investing.com 資深分析師 Samuel Indyk 表示，晶片短缺期間，勢必需要在晶圓製造上大規模投資，但拿回美國最有價值晶圓代工封號，對英特爾卻是難以負擔的花費。

英特爾周五股價下跌 3.33 美元或 5.32%，收盤報每股 59.24 美元，截稿前盤後股價微跌 0.1%。

英特爾周四公布優於市場預期的第一季財報和第二季營收預測，但第二季預估 EPS 卻不如市場預期，顯示企業獲利有下滑跡象，英特爾財務長 George Davis 表示，主因在於 7、 10 奈米的投資增加，壓迫獲利表現。

為共同解決車晶片問題，季辛格此前還宣布生產車用晶片的計畫，目標 6 到 9 個月內生產晶片。

儘管英特爾釋出雄心勃勃的 IDM 2.0 戰略計畫，並對企業成長抱持信心，但並未獲得市場青睞。根據 Refinitiv 調查，目前 40 位分析師有 26 位將其評為「持有」或更低的評等，目標價中位數為 65 美元。