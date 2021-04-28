〈財報〉SK海力士Q1獲利勁增 宣布提高資本支出、預告DRAM缺貨持續整年

SK 海力士周三 (28 日) 公布第 1 季財報，營業利益躍增 66%，反映居家辦公商機持續帶動手機和 PC 需求，該公司並宣布調高下半年資本支出，看好需求一路暢旺到 2022 年。但投資人不捧場，開盤股價挫跌逾 3%。

海力士在 3 月底止的第 1 季營業利益為 1.32 兆韓元 (12 億美元)，遜於路透訪調分析師預估的 1.4 兆韓元，營收成長約 18% 至 8.49 兆韓元。

海力士並宣布調高下半年資本支出，看好接下來到年底的 DRAM 和 NAND 記憶體產品需求將繼續成長，意味著消費性電子產品、汽車和科技設備的半導體需求不墜。

海力士並未透露調升幅度，而其 2020 年的資本支出為 9.9 兆韓元 (89 億美元)。台積電 (2330-TW) 不久前宣布未來三年投資 1000 億美元提高產能，英特爾 (INTC-US) 也將砸 200 億美元擴增產量。

海力士在財報聲明中說：「IT 市場當前大於預期的需求將延續，我們預測客戶庫存將快速下降。」

海力士並表示，DRAM 晶片今年一整年供貨將緊俏，且 NAND 晶片需求和價格成長幅度也會大於預期。

元大證券分析師 Lee Jaeyun 說，手機和 PC 記憶體晶片的備貨潮從去年第 4 季延續到今年，今年伺服器 DRAM 採購進一步推升價格漲勢。

海力士超過 70% 銷售來自 DRAM，而記憶體同業美光 (MU-US) 本月稍早表示，DRAM 因為供給嚴重不足，價格正快速上漲。Trendforce 日前將第 2 季 DRAM 價格的季成長幅度從原本的 13-18% 調高到 18-23%。

海力士表示，將在第 2 季開始供應基於 12GB DRAM 產品的大容量多晶片封裝，並決定增加第三代 10 奈米 DRAM 產量。

該公司也計劃在今年底前完成以極紫外線 (EUV) 設備開發的第四代 10 奈米 DRAM 技術，並開始量產。

海力士執行長李錫熙 (Lee Seok-hee) 表示，資料中心事業可望大幅成長，超大規模資料中心的數量將在 2025 年前增為現在的兩倍。