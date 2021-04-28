華航機師染疫延燒 空運供不應求加劇 運價可望續攀高

華航 (2610-TW) 機師染疫延燒，截至昨日已累計有 9 名機師及和 2 名機師家人確診新冠肺炎，引發市場對空運市場更供不應求、運價有望續漲的預期，法人認為，此事件屬於短空長多，應有助再推升運價。

法人認為，確診部分機師為駕駛客機載貨，而非全貨機機師，對華航 21 架貨機載運影響有限，不過，短期可能使部分航班運力減少，並將再次推升運價，隨著長期運力逐漸恢復，空運獲利動能可望進一步提升。

華航強調，除了持續進行機師擴大採檢作業，配合中央流行疫情指揮中心規劃，已由醫護人員進駐公司設置疫苗接種站，符合第三順位的空勤組員及機務、貨運、機場服務等一線地勤員工均可登記接種，全力加速施打疫苗速度。

華航指出，持續鼓勵第一線人員接種疫苗，並強化防疫措施，包括航機、車輛、檢疫居所和辦公區域等均加強消毒範圍及增加頻率。

對於需求最暢旺的美國線運價，華航和長榮航 (2618-TW) 日前均已公布漲價訊息，今日起華航美國線運價每公斤再調漲 25-35%，而長榮航自明日起將調漲 20-30%，漲價後台灣飛美東運價每公斤恐突破 500 元，將挑戰去年 5 月創下的天價。

此次華航機師染疫風暴恐持續擴大，連帶影響華航機師調配，進而使貨運艙位更加吃緊。