〈譜瑞法說〉Q1每股賺13.13元創次高 擬與晶圓代工廠簽產能協議

譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠驅動晶片價格連番漲，加上新品開始出貨，毛利率大幅優化、達 45.05%，除了超出財測高標，也寫下近 8 年新高，每股純益達 13.13 元，改寫歷史次高，同時為滿足客戶需求，也釋出將與國內晶圓代工大廠簽訂產能協議，並在今日法說公布相關細項。

譜瑞第一季營收 43.44 億元，季增 1.9%，年增 46.66%，毛利率 45.05%，季增 1.51 個百分點，年增 0.42 個百分點，營益率 25.87%，季增 1.52 個百分點，年增 4.02 個百分點，稅後純益 10.34 億元，季增 8.05%，年增 65.97%，每股稅後純益 13.13 元。

譜瑞指出，公司將與我國某大半導體公司簽訂保密條款，主要內容為產能支援及合作，可望取得營運所需的產能，公司也將依約定付款，合作案具體條件及細節，尚待雙方持續討論，並簽訂最終正式契約 (definitive agreement)。

譜瑞董事會今日也決議通過去年下半年盈餘分配，每股擬配 12.61 元現金股利，配發率 48%，一共發出 10.19 億元的現金。