〈房產〉今年首季房產贈與量攀6年新高 桃園、台中大增

根據內政部最新贈與及繼承移轉量資料，今年第一季跟去年同期相比，全國贈與移轉量增加 4.4%，創 6 年同期新高，全國首季繼承移轉則略減 0.7%，仍維持 1.4 萬棟移轉量。

大家房屋企畫研究室主任郎美囡分析，儘管房地合一上路會大幅增加出售受贈不動產的所得稅負，不過仍有夫妻為財務規畫進行夫妻間贈與，而少子化及高房價形成國人「等房」常態，繼承移轉雖略為減少，但是仍維持一定移轉量。

綜觀全台六都今年第一季贈與及繼承移轉量，全國贈與移轉 1 萬 3817 棟、年增 4.4%，攀升到 6 年同期新高，雙北依然是送房大戶，新北市贈與量居六都之首，首季贈與移轉 2901 棟、年增 4.5%，而贈與增幅最大者為台中市 13.8% 及桃園市 10.2%，這兩都雖然贈與量都不到 2000 棟，但成長顯著。

郎美囡指出，贈與房屋及土地的價值認定依據房屋評定現值及公告土地現值，未來出售有取得成本過低的問題，不過將來有計畫脫手，還有其他節稅考量，例如土地增值稅在自用住宅用地可用「一生一次」10% 的優惠稅率，夫妻一方若已使用，可將不動產贈與配偶，之後出售便可節稅，近幾年台中、桃園交易量大，有節稅需求的量體也大增。

至於全國首季繼承移轉量 14,316 棟、年減 0.7%，全台六都中僅新北市、台中市分別有 2.6% 及 2.1% 的年增幅，其他四都繼承移轉皆下滑，減少最多為桃園市，年減 3.5%。郎美囡表示，繼承免徵土地增值稅，由於持有期間長，其土地漲價數額往往頗為驚人，因此許多長輩選擇以繼承方式將不動產移轉給後代，繼承移轉仍為顯學。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨提醒，每人每年有 220 萬贈與免稅額，且贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，有操作空間，不過要考慮受贈人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，故建議贈與前應先行規劃，除等待繼承外，也可善用重購退稅的方式來節稅，避免被課重稅。