〈房產〉指標豪宅「琢白」25樓戶5.7億元成交 創今年來豪宅最高價

台北信義區指標豪宅「琢白」又有新交易，繼今年 1 月法人以 2.9 億元買下 9 樓戶後，2 月再成交一筆，由買家砸下 5.7 億買下 25 樓戶 288.44 坪，改寫 2021 年台灣豪宅成交總價的新高，同時，這筆交易全部以現金交易並無貸款。

房仲業者統計今年現金交易豪宅，第一名為剛出爐的琢白 25 樓戶羅姓自然人 5.7 億，第二名是法人一口氣買下西華富邦五樓兩戶，拿出現金 4 億 6687 萬不手軟。而第三名也是西華富邦 36 樓的 3.4 億，第四是 3.22 億天母御莊的法人購屋交易，第五則是自然人以 1.88 億國際名邸七樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，去年 12 月央行祭限貸令，限縮法人購置住宅的貸款成數，今年豪宅貸款成數再降到 4-5.5 成，而房地合一 2.0 新制 7 月 1 日上路，對於法人購屋的稅制加重牽制。

不過，張旭嵐指出，許多富豪購置豪宅，主要是為家族置產，或以轉投資公司長期置產，因此持有 5 年以上並不難。且高資產族手邊資金豐沛，買豪宅也是資產配置的首選，限貸令或稅制仍無法動搖富豪置產意願和能力。

台灣房屋信義 101 店東向秦毅表示，2018 年 11 月完工的「琢白」位於台北市信義路五段，為普立茲克建築獎大師設計，以少見的全白建築外觀成為亮眼地標，打造不同的豪宅氛圍和建築代表性，近年吸引年輕富二代，以及不少港澳華人，或海外歸國台商的青睞。

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設參與投資開發的指標豪宅「琢白」，目前揭露共 29 筆交易，除了 6 樓兩筆每坪單價為 196 萬元，其餘坪價都站穩 200 萬身價，穩居台北市坪價 200 萬元俱樂部，而最高單價是 30 樓的 232 萬元。