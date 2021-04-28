【胡一帆專欄】經濟復甦進行時

2021 年第一季，亞洲經濟活動迅速復甦，尤其是在臺灣、中國大陸、韓國和新加坡這些 IT 實力強勁的經濟體。科技訂單和出口增速依然很高，但勢頭開始逐漸趨於平緩。但只要全球訂單量依然穩固並且庫存保持在低位，生產者定價就會上行。

我們現正不斷接近經濟動能的峰值，亞洲（日本除外）地區的第二季實際 GDP 同比增速料將超過 20%。中國仍然在本地區處於領先，第一季 GDP 取得同比增長 18% 的亮眼表現。我們預計，總體層面的表現將與貿易一起從此趨於緩和，但走強的服務消費、境外旅行交錯的重新開放以及依然重大（但較為溫和的）政策支持有利於本地區。我們仍舊預計亞洲（日本除外）地區將於今年增長 8% 至 9%。

經濟重新開放的最大受益者應該是較為依賴於旅遊業的國家（新加坡、泰國）以及受國內服務需求推動的國家（中國、印度、印尼）。與此同時，我們預計在服務業的引領下，亞太地區通脹將在第二季反彈，但仍認為整個亞洲的消費者價格將平均上漲 2.5%，生產者價格將取得中個位數的漲幅。最後，即使預計通脹將會上升，我們預計亞洲今年也不會進行加息。

疫苗接種有望提速

印度正爆發新一波的新冠疫情。每日新增確診病例超過 30 萬，醫院正艱難應對大量湧入的病人。印度已重新頒佈出行限制措施，以減緩疫情傳播速度。日本和菲律賓等區內其他國家也在努力應對感染率上升的勢頭，並正限制出行。

雖然大多數亞洲國家 / 地區已經開始接種疫苗，但實現群體免疫的目標是一個緩慢的過程。在疫苗接種進展方面，新加坡（19% 的人口已接種至少一劑疫苗）目前在本地區處於領先。中國大陸和香港位居其次，這一比例分別為 15% 和 10% 左右，而區內其他國家 / 地區的這一比例大多不到 5%。

不過在未來幾個月內，疫苗接種速度料將快速提升。有些品牌的疫苗出現了一些小問題，導致疫苗接種推遲，這些小問題應該會及時得到解決。在整個地區，疫苗供應量也在不斷增加，受疫情衝擊最為嚴重的地區內的政府（例如印度）正積極加快疫苗接種速度。因此我們依然樂觀地認為，新增確診病例數和出行限制會很快開始回落和消除，從而給經濟在下半年的復甦增加助力。

對於科技業而言，最大的監管不利因素已成為過去...

中國政府發佈的一系列對互聯網行業和教育行業的反壟斷法對總體股市構成壓力。以科技板塊為重心的離岸 MSCI 中國指數在過去兩個月已下跌 11%，跑輸 MSCI 亞洲（日本除外）指數 6 個百分點，這主要歸因於監管風險（不斷上升的美國收益率也是原因之一）。與此同時，新經濟板塊自去年 10 月達到峰值水準以來已下跌 20% 至 25%。

但隧道盡頭終有陽光。我們認為，向阿里巴巴處以的罰款雖然處於創紀錄的高水準，但對於該公司而言可控（僅為 2019 年營收的 4%），並且這一罰款表明中國政府尋求的是改變，而不是破壞。這也讓我們得以一窺監管 “顯微鏡” 下的其他公司在處罰金額和重組調整方面能夠有何期待。反壟斷調查將會持續，但根據上面這個例子，任何相關的費用對於個別公司而言都應該是可控的。

中國領先的科技股短期內很可能會繼續波動，由於監管調整，這些科技股的盈利可能會出現一定程度的下降。但隨著某些不確定因素消除，我們認為投資者將重新聚焦於科技板塊的強勁基本面。因此，我們依然看好科技板塊，仍舊預計中長期內盈利增長率將達到兩位數，並且高於平均水準。

專欄為作者個人立場