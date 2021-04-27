螞蟻慘遭中國修理後 估值最低恐剩290億美元

分析師預估，螞蟻集團接受中共政府施加類似銀行的監管手段整頓後，估值最低恐下跌至 290 億美元。

彭博分析師陳永富（Francis Chan）周二（27 日）的一份報告中寫道，此次監管整頓將使螞蟻集團的營收成長率從去年的 30% 下降至 10% 左右，拖累獲利前景。他預計螞蟻集團的估值將降至 290 億 至 1,150 億美元區間，從先前的 3,200 億美元大幅下滑。

陳永富表示，螞蟻集團的估值可能會類似銀行與其他主要金融機構的估值。這家金融科技公司 (FinTech) 在各方面都受到限制，包括線上貸款、支付、財務管理與保險。

他也說，擁有 10 億用戶的支付寶，將斷開與消費者網路貸款業務花唄（Huabei）與借唄（Jiebei）的連接，且螞蟻集團在信用調查或在使用客戶資訊上，會面臨更多限制。此外，該公司還需要主動降低餘額寶理財服務的餘額，餘額寶資產淨值在第一季大減 18%。

陳永富說：「雖然馬雲目前持有螞蟻集團的控股權，然而無論有沒有馬雲，螞蟻集團在中國金融科技龍頭地位在未來很可能逐漸式微。」

他還說，就算螞蟻集團是傳統的貸款機構，但就連招商銀行這類快速成長的銀行，估值可能也不超過人民幣 4,870 億元（約 750 億美元）至人民幣 4,920 億元。

在最不利的情境下，市場可能會依據 MSCI 中國金融指數評估螞蟻集團，意味著螞蟻的估值約介於人民幣 1,860 億 (約 290 億美元) 至人民幣 2,450 億元之間。

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