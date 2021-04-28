原物料和運費高漲 家電廠Q2起新品喊漲10-15%

家電通路商集雅社 (2937-TW) 今 (28) 日召開法說會時直指，受到原物料和運費等因素影響，今年各家電原廠第二季開始陸續上架的新品紛紛喊漲，漲幅約有 10-15% 的幅度，不過，屬短期影響，仍審慎樂觀看待後市。

集雅社指出，由於已有漲價預期，除了積極備貨外也同步與原廠交涉，期降低調價幅度，預料此屬短期影響，仍審慎樂觀看待後市，並將持續積極展店、強化與電商平台合作，維持每年新增至少 5-10 家百貨店和 1-3 家街邊店的速度擴張。

集雅社主要營收來自百貨、商用工程和網路電商平台的家電用品銷售，受惠國內消費需求旺盛，第一季合併營收 7.23 億元，年增逾 20%，實體店營收占比 75%，電商 15%，而商用工程占 10%。

集雅社表示，全台家電產業競爭激烈、銷售額每年平均僅微幅成長，營收若要有感增加，需藉由不斷展店、增加銷售通路平台和擴大營運範疇來帶動，今年以來已陸續開出 3 家百貨專櫃，另有 1 家商用工程街邊店籌備中，預計第三季開幕。

集雅社目前擁有 55 家據點，已站穩同業中百貨商場市占第一的位置，預計至今年底全台總店數將達 60 家。

另一方面，電商版圖是集雅社未來除了展店外著重的發展之一，將強化與電商平台的合作，推出一系列行銷活動，期藉此加速提升營收規模。