〈致伸法說〉產品組合轉佳 首季三大獲利指標創同期高 EPS 1.13元

電聲元件大廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法說並公布財報，受惠筆電、電競筆電需求維持高檔，以及產品組合轉佳，毛利率、稅後純益、每股純益均創同新高，單季純益 5.05 億元，季增 37.6%、年增 82.97%，每股純益 1.13 元。

致伸第 1 季營收 171.59 億元，季減 12%、年增 27%；毛利率 13%，季增、年增 1.3 個百分點；營利率 3.45%，季減 0.64 個百分點、年增 1.93 個百分點。

致伸首季營收動能主要來自筆電、電競相關產品；財務長蕭英怡表示，公司產品線將以高毛利商品為主，其中毛利較低的 TWS(真無限藍芽耳機)，上季出貨完畢後，將退出該客戶產品線，並以物聯網、智慧製造等新產品線。

展望後市，蕭英怡指出，今年電競、電腦需求還是依然強勁，近年布局的新產品線也陸續接獲新客戶，預計下半年會開始陸續貢獻營收，成長較為顯著，全年獲利年增幅將超越營收成長。

致伸為分散產能於泰國自建廠房，泰國新廠預計今年 11 月開始投產，預期泰國今年營收比重將從 5% 拉升到 10-15%，長期來看，泰國廠將整體營收比重 20-30%，並成為中國以外最大製造基地。