富邦媒Q1獲利飆增逾70% 單季首賺超過半個股本

富邦媒 (8454-TW) 今 (28) 日公布第一季財報，由於疫情推升電商市場持續成長，加上內需動能轉強，傳統淡季逆勢繳出優異成績，稅後純益達 7.8 億元，年增 76.6%，也較上季成長 27%，每股純益 5.57 元，創單季新高，也是單季首次賺超過半個股本。

富邦媒第一季合併營收 183.61 億元，年增 21.55%，營業毛利 18.97 億元，年增 28.28%，毛利率 10.33%，年增 0.54 個百分點，營業利益 8.46 億元，年增 50.53%，營業利益率 4.61%，年增 0.89 個百分點，稅後純益 7.8 億元，年增 76.6%。

富邦媒說明，若還原一次性處分投資利益 (宅配通) ，每股純益為 4.87 元，仍年增 54.2%，反映布局已見規模經濟效益。

富邦媒第一季 momo 網路購物業績年增 24.5%，占整體營收比重逾 90%，其中，以流行精品年增 38.8% 銷售最熱。

富邦媒表示，後疫情時代會員的黏著度也持續提升，截至第一季底會員數已達 1026 萬人，每月不重複訪客、活躍會員數皆維持雙位數成長。

基礎建設方面，富邦媒積極拓展中南部版圖，第一季啟用永康物流中心，而南區大型自動化物流中心也將於本季動土，而在中部，除目前現有的 6 座衛星倉外，於台中工業區覓得萬坪中部主倉建置理想標的物，董事會今決議通過租下。

展望第二季，富邦媒喜迎母親節採買商機，首波專櫃美妝早鳥預購開紅盤，業績年增 30%，營運動能仍維持熱絡。