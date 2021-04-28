遠傳內湖大樓擬售予聯發科 處分利益12億元

遠傳 (4904-TW) 今 (28) 日代子公司新世紀資通公告，為活化土地資源，擬將北市內湖大樓出售給聯發科 (2454-TW)，總交易金額 32.6 億元，處分利益約 12 億元，預計今年第 3 季認列。

遠傳指出，內湖區瑞光路 216、218、220 號大樓為公司總部大樓，土地面積 872.45 坪、建物面積 6451.21 坪並含 170 坡道平面停車位，由於已調整公司內部空間，為活化空間，擬賣給聯發科，處分利益預計今年認列。

遠傳表示，為提升工作環境與效能，多年前開始推動智能辦公室改裝成敏捷辦公 (Agile office) 環境，提升空間使用率。遠傳員工原本分散在三棟大樓辦公，目前只需兩棟大樓即能容納所有員工辦公空間，因此出售其中一棟大樓。

遠傳 2019 年開始與聯發科密切合作，遠傳在聯發科後段封測合作廠京元電產線建置 3.5GHz 5G 基站，打造 5G 通訊場域，並進行 5G 手機各項功能測試、制定 5G 通訊晶片封裝測試標準化流程，藉此提升通訊晶片檢測效率與品質管控，加速 5G 晶片量產效益。

雙方今年初強化策略合作，打造 5G 毫米波 (mmWave) 互連互測垂直場域，藉由控制標準化流程及各項參數微調，有效加速聯發科 5G 毫米波晶片在實網上的測試驗證，不僅有助國內 5G 手機、設備製造商及應用研發商產業鏈上下游整合，也能縮短終端設備商互連相容測試的時間成本，加速產品開發週期。