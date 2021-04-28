無懼政府打炒房 台銀董座：剛性需求撐 今年房貸新增餘額上看2000億

政府祭出信用管制打擊炒房，但在自住剛性買盤支撐下，台銀今年以來房貸餘額已達 686 億元，台銀董事長呂桔誠今 (28) 日受訪時說，台銀房貸放款動能主要來自於自住的剛性需求，有信心可達成全年新承做餘額 2000 億元的目標。

台灣銀行今 (28) 日舉行「導盲犬愛心義賣捐款活動記者會」，會後受訪時針對政府打炒房對銀行房貸業務影響，做上述回應。

呂桔誠說，台銀的房貸業務動能主要來自於公教人員築巢優利貸，以及青安貸款，而這些都是自住的剛性需求買盤，較不受打炒房政策衝擊，事實上，截至上周為止，台銀今年以來新承做房貸業務已達 660 億元，預估今年新承作房貸餘額 2000 億元目標仍可順利達陣。

另外，在土建融業務部分，台銀也遵守中央銀行政策規範，完全不作餘屋貸款，而目前土建融餘額僅占整體放款比重約 4%。

展望後市，呂桔誠重申對經濟走勢看法態度「審慎樂觀」，而目前台灣經濟成長主要靠三大動能支撐，包括美中貿易戰衍生的轉單效應，以及台商回流擴大投資台灣與前瞻基礎建設進入密集投資期。

呂桔誠指出，美中貿易戰與台商回流，帶動民間擴大投資，加上前瞻基礎建設產生的乘數效果，進一步帶動實體經濟成長，其中光是前瞻基礎建設的密集投資，預估就能拉抬 GDP 約 1.1%。