新日興擬配息7元歷史最佳 首季EPS 1.54元

軸承大廠新日興 (3376-TW) 今 (28) 日公告第一季財報，稅後純益 2.95 億元，季減 43.3%、年增 14.9%，每股純益 1.54 元；新日興同時也公告，去年盈餘每股擬配發 7 元現金股利，若以今日收盤價 119 元計算，殖利率 5.9%。

新日興第一季營收 31.43 億元，季減 27%、年增 18.9%；毛利率 21.9%，季減 4.3 個百分點、年增 4.5 個百分點；營益率 14.6%，季減 6.2 個百分點、年增 5.1 個百分點；稅後純益 2.95 億元，季減 43.3%、年增 14.9%，每股純益 1.54 元。

新日興董事會也決議股利政策，在去年每股純益 9.05 元創新高帶動下，每股擬配息 7 元同樣創高，配發率 77%，當中包含每股盈餘分配之現金股利 4 元、資本公積發放每股現金 3 元。

展望第二季，法人認為，由於 AirPods 需求不如預期，加上新一代的 MacBook、AirPods Pro 等預計要到第三季才會發表上市，因此，新日興上半年主要動能將來自 iPad 巧控鍵盤以及 AirPods Max 機構件，整體營收年增幅將較為和緩。

不過，隨著下半年蘋果筆電、真藍芽無線耳機新品陸續問世，將帶動軸承、充電盒樞軸，以及機構件需求，新日興營運動也將隨之升溫。