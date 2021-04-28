日經：AirPods銷售降溫 蘋果今年減產25-30%

日經亞洲引述不具名消息來源報導，蘋果 (AAPL-US)AirPods 今年預料減產 25-30%，反映同類產品競爭白熱化打擊銷售動能。

根據報導，蘋果預估今年 AirPods 產量介於 7500 萬至 8500 萬副，低於先前預估的 1.1 億副。

一名知情人士說：「訂單被砍得最多的是第 2 季到第 3 季初。倉庫和店內的庫存水準很高... 需求沒有預期強勁。」

蘋果希望今年新推出的 AirPods 能刺激銷售。這款無線藍牙耳機從 2016 年推出至今，持續交出兩位數的成長佳績。

Counterpoint Research 的數據顯示，去年 AirPods 出貨量約 7280 萬副，雖然以 31% 市占率在無線藍牙耳機排第一，但已從 2018 年的 60%、2019 年的 47% 大幅下滑，主因消費者轉向平價產品。

多名消息人士透露，去年蘋果要求供應商生產 8000 萬至 9000 萬副 AirPods，沒賣出的成了庫存。

AirPods 現在變成蘋果少數去年底業績沒有大幅成長的產品。相較之下，MacBook 和 iPad 都因為疫情帶來的居家辦公需求而有強勁業績。

蘋果去年第 4 季財報顯示，包含 AirPods、Apple Watch 和 HomePod 的穿戴等配件部門的營收為 129.7 億美元，占蘋果總營收逾 11%。

AirPods 是蘋果少數很早就把生產從中國轉向越南的產品，AirPods Pro 和 AirPods Max 更是蘋果少數率先在越南、而非中國量產的產品。從 2019 年起，兩大代工廠立訊精密和歌爾聲學大舉拓展越南北部工廠的產能。