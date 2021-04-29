一文掌握Fed最新決策焦點：通膨暫時性上升、美股泡沫論、縮減QE時機未到

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (28 日) 公布最新利率決議，聯準會仍維持近乎零利率，承認美國經濟正在加速發展，暗示經濟風險降低，並持續淡化通膨風險。

美國聯準會 (Fed) 公布 4 月利率會議結果，維持基準利率走廊在 0% 至 0.25% 區間不變、維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

焦點一：美國經濟前景

聯準會利率會後聲明中提到：「隨著疫苗接種工作的進展和強有力的政策支持，經濟活動和就業指標得到了加強，通膨率上升，主要反映暫時性因素，總體財務狀況保持寬鬆，部分反映支持經濟的政策措施以及信貸向美國家庭和企業的流動性。」

鮑爾看到美國經濟正在加速發展，但仍警告，經濟進步在很大程度上取決於疫情，由於美國每天為近 300 萬人接種疫苗，因此單日新增確診數已大為減少，新冠危機將繼續給經濟帶來壓力，對經濟前景的風險依然存在。

焦點二：縮減量化寬鬆 (QE)、升息時機未到

鮑爾稱，美國經濟要取得實質性進展，還需要一段時間，當時機適宜時，Fed 將降低對 MBS 的購買速度，但不是現在。在實現目標前，接近零的利率政策是適宜的。

儘管美國 3 月非農就業報告令人振奮，但不改變 Fed 繼續保持寬鬆政策的預期。

鮑爾認為失業率仍然偏高，經濟復甦不平衡且還遠遠沒有完成，現在還不是時機點討論緊縮貨幣政策，包括縮減資產購買。

Fed 還重申升息條件，直到經濟達到充分就業、通膨率達到 2%，而且「溫和」超過這個水準一段時間，聯準會才會採取行動。

焦點三：淡化通膨風險

鮑爾坦承，未來幾個月通膨壓力可能會上升，但這些是一次性的價格上漲，可能只會對通膨產生暫時性的影響。鮑爾保證，如果美國物價預期突破 2.0%，聯準會有足夠的工具來應對。

焦點四：美股泡沫論起

當外媒記者提問諸如 GameStop、狗狗幣暴漲是否對金融穩定性構成威脅時，鮑爾不諱言回應：「一些資產價格很高，在資本市場上確實看到了一些泡沫，這是事實。我不會說這與貨幣政策沒有關係，但是這在很大程度上與接種疫苗和經濟重啟有關。」

鮑爾解釋：「過去的幾個月中，這確實是推動市場發展的重要因素，從一個黑暗的冬天變成了現在，更快的疫苗接種過程和更快的重新開放，所以這是正在進行中的一部分。」

鮑爾稱，Fed 會研究股市中正在發生的某些事情，因為這確實反映出泡沫。

焦點五：點評加密貨幣

鮑爾提到，Fed 有義務很好地理解數位貨幣的技術和政策問題，美元是全球儲備貨幣，因此很少有人擔心另一個國家將擁有數位貨幣。相比踏入數位貨幣新領域，Fed 正確做事遠比快速作事要重要得多。

焦點六：Archegos 事件揭露銀行控制體系失靈

鮑爾稱：「Fed 正在調查 Archegos 資本管理公司爆倉事件，因為該事件暴露多家銀行風險管理方面存在失誤，一些公司似乎存在風險管理故障，而不是所有公司，這就是我們正在調查的問題。」

鮑爾解釋：「雖然這暴露了銀行控制的失敗，但 Archegos 風險並不具有系統重要性，也沒有達到真正會給這些機構帶來麻煩的程度。」

華爾街分析：

鮑爾記者會後，十年期美債殖利率小幅走跌，收於 1.614%，美元下滑，黃金小漲，美股四大指數全數收黑，道瓊跌逾 160 點。

富國銀行策略師 Michael Schumacher 表示，鮑爾幾乎是在向市場保證，Fed 不會很快地限制資產購買，意味著美債殖利率不太可能直線上升，華爾街不會遇到「Fed 談論很快縮減購債規模」的不確定事件。

Michael Schumacher 補充道：「6 月份的時候會更有意思，接下來的幾個月，通膨會越來越嚴重。Fed 將面臨更大的壓力來解釋此通膨框架。」