鮑爾：Fed極不可能在2022年前升息

週三 (14 日) 聯準會主席鮑爾表示，Fed 在 2022 年前升息的可能性非常小，並重申每月購債步伐將保持穩定，直到經濟達到目標為止。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三在華盛頓經濟俱樂部發表談話，市場聚焦當前美國經濟復甦腳步加快的總經環境，Fed 是否可能加快放緩 QE 購債。

自去年夏天以來，聯準會每個月將持續購買至少 800 億美元美國公債、和至少 400 億美元機構抵押擔保證券 (MBS)，Fed 資產負債表目前已超過 7 兆美元。

鮑爾表示：「Fed 很可能考慮升息之前，逐漸縮減資產購買規模，遵循其在 2013 年和 2014 年制定的政策，我們尚未對此進行表決，但這是指導方針，它將以這種方式發揮作用。」

Fed 在 2013 年 12 月開始縮減資產購買，並且在接下來的 2 年來一直沒有升息。

鮑爾稱，Fed 減少資產購買的時間點，將取決於經濟狀況。

聯準會最新季度經濟預測顯示，Fed 可能會在 2023 年之前保持基準利率不變。

鮑爾稱：「我們希望將利率保持不變，直到通過三部分測試。這三部分測試包括最大就業率，通膨率達到 2%，並有望在一段時間內溫和升至 2% 以上。」

鮑爾點評，美國正處於一個更快經濟增長，更多的就業機會的時期。