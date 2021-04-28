關注焦點：

周三：美國議息 (深夜 02：00)

周四：美國第一季 GDP (20：30)

周五：中國 4 月官方 PMI (09：00)

歐元區第一季 GDP (17：00)

美國 3 月 PCE 物價指數 (20：30)

今日重要經濟數據：

14：00 德國 5 月 GFK 消費者信心指數 ‧ 預測負 3.5‧ 前值負 6.2

20：30 美國 3 月商品貿易收支初值 ‧ 前值逆差 870.7 億

20：30 美國 3 月批發庫存 ‧ 前值 + 0.6%

4 月 29 日 (星期四)

02：00 美聯儲利率決議

XAU 倫敦黃金 - 金價千八遇阻，湧現調整風險

倫敦黃金走勢，圖表見金價本周未見續行探高，並且尚見受制於 1800 美元關口以及 100 天平均線，在多日未能突破的同時， RSI 及隨機指數亦已緩緩向下脫離超買區域，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在 1770 美元。另外，以最近一輪的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1752，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 1738 及 1723 美元。至於向上較大阻力看至 1815 美元，進一步看至 250 天平均線 1835 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

4 月 16 日–1,019.66 噸

4 月 19 日–1,021.70 噸

4 月 20 日–1,021.70 噸

4 月 21 日–1,021.70 噸

4 月 22 日–1,021.70 噸

4 月 23 日–1,021.70 噸

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 27 日上午定盤價：1780.90

4 月 27 日下午定盤價：1784.15

倫敦黃金 4 月 28 日

預測早段波幅： 1748 – 1778

阻力位：1792 – 1806 – 1814

支持位：1740 – 1732 – 1722

XAG 倫敦白銀 - 銀價衝高回落，隱現回落傾向

倫敦白銀方面，銀價於 2 月自高位 30 美元關口反覆下跌，至三月底跌見至 23.76 美元，若以這波下跌浪計算，50% 的反彈水準為 26.90 美元，而上周銀價高位為上周三觸及的 26.67，算是已較接近此水平，而隨後兩日銀價已見出現回挫，並帶動 RSI 及隨機指數自超買區域回落，或見銀價在本周仍有下行壓力。若以這段升浪的幅度計算，38.2% 及 50% 的回吐水準為 25.56 及 25.21 美元，61.8% 將為 24.87 美元。上方阻力仍會繼續留意 26.40 及 26.90，下一級參考 27.63 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

4 月 16 日–17,845.47 噸

4 月 19 日–17,793.52 噸

4 月 20 日–17,828.15 噸

4 月 21 日–17,715.59 噸

4 月 22 日–17,715.59 噸

4 月 23 日–17,724.24 噸

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

倫敦白銀 4 月 28 日

預測早段波幅： 25.81 – 26.30

阻力位：26.45 – 26.80 – 27.20

支持位：25.71– 25.56 – 25.30

EUR 歐元 - 歐元下探趨向線支撐，慎防轉勢回跌

美元周二稍緩跌勢，主要貨幣交投大致偏淡，美聯儲的兩天會議將在周三結束，市場審慎氣氛彌漫，預期美聯儲將維持政策不變，但市場將密切注意美聯儲主席鮑威爾談話。美元指數周一曾跌至 3 月 3 日以來的最低水平 90.68。美元自 3 月末以來跌了近 3%，因美債收益率從 14 個月高位 1.7760% 回落後在窄幅區間波動 ，削弱美元的收益率魅力。

技術走勢而言，歐元兌美元近月的升勢形成一道上升趨向線，目前位於 1.2050，需慎防若匯價跌破此區支撐，配合 RSI 及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象，或見歐元呈回挫風險。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1960，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1780 的 250 天平均線。至於上方阻力參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.2050* – 1.1960 - 1.1910 - 1.1860

JPY 日圓 - 日本央行維持貨幣政策不變

在日本央行一如市場普遍預期維持貨幣政策不變後，日圓反應平淡。一如普遍預期，日本央行周二維持短期利率目標在負 0.1% 不變，並維持 10 年期公債收益率目標在近零水準不變。央行並預計通脹率將在未來數年內無法達到 2% 的目標，因為應對 COVID-19 病例激增的新限制措施蓋過了全球需求強勁所帶來的增長動力。日本央行也對疫情拖累經濟成長的 “高度不確定性” 發出警告，暗示在可預見的未來將維持貨幣寬鬆。周二利率檢討過後央行公佈的一份季度報告顯示，略為上修經濟成長預估，並維持對日本經濟將復甦的看法，因美國及中國的強勁需求支撐出口。

美元兌日圓走勢，匯價自月初以來持續走低，上周五創一個多月低位至 107.46 水準，至本周一稍見回穩，而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數均有著初步回彈跡象，而匯價過去三周持續受制於 10 天平均線，目前 10 天線處於 108.30 水平，預料若匯價可突破此區，將有重新走穩的傾向。黃金比率計算，38.2% 的反彈幅度為 108.80 水平，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 109.20 及 109.60 水平。較大阻力將參考上月底高位 110.96。至於下方支持預估在 107.50 及 250 天平均線 106.10，進一步支持回看 2 月低位 104.40。

預估波幅：

阻力 108.30- 109.20 – 109.60 – 110.96

支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 1.40 關口受阻，英鎊調頭回跌

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數剛在本周由超買區域回落，同時亦見匯價在 1.40 大關行人止步，短線或許英鎊將告回調。當前的一個重要支將參考 100 天平均線，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3725。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3640 - 1.3455 – 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎在本月持續走低，至本周一低見至 0.9127，創一個半月低位，但亦要留意自上周以來匯價整體陷於橫盤態勢，並持穩於 0.91 水準上方，同時，技術圖表亦見 RSI 及隨機指數已徘徊於超賣區域多時，而至今有著初步上揚跡象，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意下降趨向線 0.9160，此區同時亦為 10 天平均線位置，因此，倘若本周匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9255，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9295 及 0.9340 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估在 100 天平均線 0.9055 以至 0.8870 水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 市場審待美聯儲議息，澳元呈回調

澳元兌美元走勢，周二已見稍呈回調，抹去上日的部分升幅；多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數 (CPI)，數據料顯示通脹仍低於澳洲央行 2-3% 的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐，但在上周觸及的 0.7816 水準下方面臨阻力；圖表見兩個高位對應 RSI 及隨機指數正呈技術背馳，澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是 25 天平均線 0.7670，估計澳元失守此區支撐，將見延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7850 及 0.80 的心理關口，下一級參考 2018 高位 0.8136。

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元釋然衝高

紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，至本周二升見 0.7227 的一個月高位，但其後似乎力有不隸，周四已回落至 0.72 水準下方。而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數自超買區域回落，或見紐元即將有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6810 水準。阻力位則預估在 0.7270 及 0.7390，下一級參考 2017 年 7 月高位 0.7557。

本週要聞：

紐西蘭央行將指標利率維持在 0.25% 不變

紐西蘭央行維持大規模資產購買計劃的規模在 1,000 億紐元不變

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6810

CAD 加元 - 政策收緊傾向支撐加元走高

技術圖表所見，美元兌加元自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於 1.2650 水平附近，包括最近在周三高位觸及 1.2652 後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在 1.2450 附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而 RSI 及隨機指數正處下行，MACD 指標亦跌破了訊號線，故若 1.2450 在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246，關鍵支撐將會指向 1.20 關口。至於向上較大阻力料為 1.2750 及 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2450 – 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 印度需求風險和 OPEC + 增產預期，油價承壓

石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友表示，正在關注印度新冠病例激增，這可能削弱印度這個世界第三大石油進口國的燃料需求。美國原油期貨下跌 0.23 美元，或 0.4%，收報每桶 61.91 美元，此前觸及 60.66 美元的日低。三位石油輸出國組織 (OPEC) 和其盟友組成的 OPEC + 的消息人士對路透表示，OPEC + 聯合技術委員會 (JTC) 在周一的會議上維持今年全球石油需求增長預測不變，但對印度和其他地方新病例數激增感到擔憂。OPEC + 將在本周的會議上討論產量政策。該組織在 4 月初的一次會議上同意在 5 月將減產幅度削減 35 萬桶 / 日，6 月份再削減 35 萬桶 / 日，7 月份再削減約 40 萬桶 / 日。

圖表所見，油價在近期未能穿越 65 美元後出現顯著回落，並帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 60.85，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至 60 美元關口，下一級參考上月低位 57.25 美元。阻力料為 62.50 及 63.50，進一步參考 65 美元。

預估波幅：

阻力 62.50 – 63.50 – 65.00

支持 60.85 – 60.00 – 57.25

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)