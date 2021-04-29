〈貴金屬盤後〉公債殖利率升 黃金連跌2日 Fed決議後僅小升

週三 (28 日) 交易，承壓於美國公債殖利率上升，黃金期貨價格連續第二日收低，在 Fed 決議維持利率不變且持續購債後，僅小幅向上。

Fed 消息公布後，美國 10 年期公債殖利率攀升至 1.64% 以上。

公債殖利率上升可能拖累黃金和其他大宗商品，因為這會推升持有不孳息資產的機會成本。美元上漲也對美元計價的大宗商品不利，因這會削弱他國貨幣使用者對大宗商品的興趣。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，FOMC 一如預期維持利率不變，同步持續回購其公債與抵押貸款支撐的證券。

「儘管經濟前景有所改善，Fed 主席鮑爾 (Powell) 仍再次重申通膨不是問題，Fed 會持續進行其空前的量化寬鬆政策以求完全就業和通膨目標。」他說。

「空前的量化寬鬆貨幣政策持續運作，加上政府巨額支出，鋪設了有利黃金價格的市場條件，這些條件是﹔經濟強化期間，不斷加劇的通膨擔憂、打破紀錄的國家債務 GDP 占比水準、美元貶值的可能性和實際利率持續負值。」Klearman 說。

6 月交割的黃金期貨價格下跌 4.90 美元或近 0.3%，收每盎司 1773.90 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 4 月 19 日以來最低收盤價。

Fed 聲明發布後不久，6 月黃金電子盤交易價格上升 1 美元至 1774.30 美元。

5 月白銀期貨價格下跌 32 美分或 1.2%，收每盎司近 26.09 美元。

7 月白銀期貨價格下跌 33 美分或 1.3%，收每盎司近 26.12 美元。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 報告指出，黃金近期的疲弱反映出債券殖利率的上升以及美元近期的上漲。



「由於黃金上週沒有跌破重要心理關卡 1800 美元，現在則處於在重要支撐點 1750 美元和阻力點 1800 美元之間的橫盤整理階段。」De Casa. 說。

儘管如此，「黃金的整體前景仍然溫和樂觀，它可能會繼續橫盤整理，直到有新的催化劑推動金價脫離 50 美元的交易範圍。」

其他金屬商品交易

7 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收每磅近 4.50 美元，再創交易最活躍期貨自 2011 年 4 月以降最高收盤價。

7 月交割的白金期貨價格下跌 3%，收每盎司 1212.20 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.8%，收每磅 2930.20 美元。

Sevens Report Research 分析師週三報告提到，「由於經濟成長預期與通膨上升的威脅，最終 Fed 仍可能會被迫削減量化寬鬆，並收緊政策 (縮表)，所以工業金屬仍可望超越貴金屬的速度。」

「Fed 縮表意味實際利率可能上升，這將對黃金構成壓力，但在這之前，有鑑於堅定的通膨預期，黃金應該會持續走漲。」