分析師：金價短期內面臨挑戰 今年難超越1900美元

財經諮詢機構 Murenbeeld&Co 研究主管 Chantelle Schieven 在報告中表示，儘管黃金趨勢長期看多，但短期內仍面臨挑戰，預期金價將在今年內緩慢上升，到明年才有望突破每盎司 1900 美元。

Schieven 表示，儘管看好黃金的長期前景，但今年內仍有挑戰，報告中預估，第二季黃金平均價格為每盎司 1,806 美元左右，隨後第三、四季逐步攀升，平均價格分別為每盎司 1,827 美元和 1,865 美元。

報告預估，金價在 2022 年第一季前都不會回升至每盎司 1900 美元以上，明年第二季前更不會再創新高。

Schieven 指出，對於黃金市場，通貨膨脹率也是重要議題，可以肯定的是，疫情相關的貨幣寬鬆和刺激政策，將導致通貨膨脹率上升，大宗商品價格的上漲，也使得企業投入更高的成本，使得長期通脹上升。

她指出，不斷上升的通膨壓力可能會對股市造成壓力，在高通膨環境下，決定公司估值的主要因素更多的是公司是否能保持購買力，預期黃金將是更有吸引力的避險資產。

不過，Schieven 指出，隨著經濟的改善，黃金市場可能繼續面臨來自像是比特幣等數位貨幣的激烈競爭，根據研究，比特幣價格上漲，將使黃金市價下跌 2.5%。