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〈美股盤後〉鮑爾看到「美股存在一些泡沫」 道瓊尾盤急跌收黑

鉅亨網編譯羅昀玫
〈美股盤後〉鮑爾看到「美股存在一些泡沫」 道瓊尾盤急跌收黑。(圖片：AFP)
〈美股盤後〉鮑爾看到「美股存在一些泡沫」 道瓊尾盤急跌收黑。(圖片：AFP)
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美股盤後標普那指費半道瓊新冠疫苗病毒土耳其美國稅收泡沫遺產稅

週三 (28 日) 美國總統拜登宣布 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」和加稅計畫，聯準會一如預期維持利率政策按兵不動，Fed 主席鮑爾於記者會上持續淡化通膨風險，促使標普一度來到盤中歷史新高。

然而，鮑爾提到：「確實在股市和其他地方看到了一些泡沫」，此番言論促使美股最後十五分鐘急殺，標普應聲翻黑，道瓊收跌逾 160 點，微軟領跌科技股。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、通訊服務、金融板塊領漲，資訊科技、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

週三美國聯邦公開市場理事會 (FOMC)  公布最新利率決議，聯準會暗示經濟風險已減弱，同時維持接近零利率，並持續每月 1,200 億美元的資產購買速度。

當外媒記者提問諸如 GameStop、狗狗幣暴漲是否對金融穩定性構成威脅時，鮑爾不諱言回應：「一些資產價格很高，在資本市場上確實看到了一些泡沫，這是事實。我不會說這與貨幣政策沒有關係，但是這在很大程度上與接種疫苗和經濟重啟有關。」

此外，美國總統拜登週三推出了 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」，獲大美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，其中將美國富人將資本利得稅從原本的 20%，幾乎倍增調漲到 39.6%，但放棄了提高遺產稅等加稅計劃。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.49 億例，死亡數突破 314 萬例，美國累計確診超過 3221 萬例，累計死亡數超過 57.4 萬。印度累計確診超過 1799 萬例，巴西累計確診 1444 萬例。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數下跌 164.55 點，或 0.48%，收 33,820.38 點。
  • 標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.08%，收 4,183.18 點。
  • 那斯達克指數下跌 39.19 點，或 0.28%，收 14,051.03 點。
  • 費城半導體指數下跌 47.12 點，或 1.46%，收 3,178.49  點。
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標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、通訊服務、金融板塊領漲，資訊科技、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.60%；臉書 (FB-US) 上漲 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 2.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.20%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.83%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.45%；Visa(V-US)漲 2.45%；Salesforce(CRM-US)漲 1.14%。Amgen(AMGN-US)重挫 7.22%；波音 (BA-US) 跌 2.89%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.82%。

費半成分股大多下跌。德州儀器 (TXN-US) 重挫 4.41%；安森美 (ON-US) 跌 4.26%；美光 (MU-US) 跌 3.83%；Cree(CREE-US)跌 3.35%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 2.34%；超微 (AMD-US) 跌 1.40%。Marvell(MRVL-US)上漲 1.89%。

台股 ADR 僅日月光收高 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.33%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 1.90%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.15%。

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