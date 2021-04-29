〈美股盤後〉鮑爾看到「美股存在一些泡沫」 道瓊尾盤急跌收黑

週三 (28 日) 美國總統拜登宣布 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」和加稅計畫，聯準會一如預期維持利率政策按兵不動，Fed 主席鮑爾於記者會上持續淡化通膨風險，促使標普一度來到盤中歷史新高。

然而，鮑爾提到：「確實在股市和其他地方看到了一些泡沫」，此番言論促使美股最後十五分鐘急殺，標普應聲翻黑，道瓊收跌逾 160 點，微軟領跌科技股。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、通訊服務、金融板塊領漲，資訊科技、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

週三美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公布最新利率決議，聯準會暗示經濟風險已減弱，同時維持接近零利率，並持續每月 1,200 億美元的資產購買速度。

當外媒記者提問諸如 GameStop、狗狗幣暴漲是否對金融穩定性構成威脅時，鮑爾不諱言回應：「一些資產價格很高，在資本市場上確實看到了一些泡沫，這是事實。我不會說這與貨幣政策沒有關係，但是這在很大程度上與接種疫苗和經濟重啟有關。」

此外，美國總統拜登週三推出了 1.8 兆美元的「美國家庭計劃」，獲大美國教育、育兒和帶薪休假方面的投資，其中將美國富人將資本利得稅從原本的 20%，幾乎倍增調漲到 39.6%，但放棄了提高遺產稅等加稅計劃。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.49 億例，死亡數突破 314 萬例，美國累計確診超過 3221 萬例，累計死亡數超過 57.4 萬。印度累計確診超過 1799 萬例，巴西累計確診 1444 萬例。

週三 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 164.55 點，或 0.48%，收 33,820.38 點。

標普 500 指數下跌 3.54 點，或 0.08%，收 4,183.18 點。

那斯達克指數下跌 39.19 點，或 0.28%，收 14,051.03 點。

費城半導體指數下跌 47.12 點，或 1.46%，收 3,178.49 點。

標普 11 大板有 5 大板塊收紅，能源、通訊服務、金融板塊領漲，資訊科技、醫療保健和房地產領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.60%；臉書 (FB-US) 上漲 1.16%；Alphabet (GOOGL-US) 勁揚 2.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.20%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.83%。

道瓊成分股漲跌互見。雪佛龍 (CVX-US) 漲 2.45%；Visa(V-US)漲 2.45%；Salesforce(CRM-US)漲 1.14%。Amgen(AMGN-US)重挫 7.22%；波音 (BA-US) 跌 2.89%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.82%。

費半成分股大多下跌。德州儀器 (TXN-US) 重挫 4.41%；安森美 (ON-US) 跌 4.26%；美光 (MU-US) 跌 3.83%；Cree(CREE-US)跌 3.35%；恩智浦 (NXPI-US) 跌 2.34%；超微 (AMD-US) 跌 1.40%。Marvell(MRVL-US)上漲 1.89%。

台股 ADR 僅日月光收高 。台積電 ADR (TSM-US) 跌 1.33%；日月光 ADR (ASX-US) 勁揚 1.90%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 2.77%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.15%。

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