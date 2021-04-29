〈財報〉福特首季獲利創10年新高 但Q2恐因晶片荒減產5成 盤後跌逾3%

福特汽車 (F-US) 周三（28 日）公布亮眼財報， 第一季轉虧為盈，以 33 億美元淨利改寫 10 年來新高紀錄，但由於半導體晶片短缺影響汽車生產，下調全年獲利預測，也預估第二季汽車產量將減少 50%，盤後股價挫跌逾 3%。

調降全年度財測

由於全球鬧晶片荒，福特估 2021 會計年度調整後 EBIT 介於 55 億至 65 億美元之間，包括半導體晶片短缺造成約 25 億美元的不利影響；調整後自由現金流量預計介於 5 億至 15 億美元。

福特先前預估調整後 EBIT 為 80 億至 90 億美元之間，當時並未將晶片短缺問題列入評估因素。福特表示，半導體晶片短缺可能導致全年獲利減少 10 億至 25 億美元。

福特盤後應聲挫跌 3.22% 至每股 12.03 美元，稍早收盤小跌 0.56%，報每股 12.43 美元，市值超過 480 億美元。

Q1（截至 3 月 31 日）財報關鍵數據

營收：362 億美元 vs. 322.3 億美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EPS：0.89 美元 vs. 0.21 美元（Refinitiv 調查分析師預估）

調整後 EBIT：48 億美元

純益：33 億美元

福特第 2 季獲利 33 億美元，是 10 年來最高，且扭轉去年同期的虧損 20 億美元。不計一次性項目的每股獲利為 0.89 美元，營收成長 6% 至 362 億美元，都優於市場預期。

福特執行長法利（James Farley）在電話會議上說：「半導體晶片供應狀況好轉前，汽車生產問題恐將進一步惡化。」

福特表示，除短缺問題尚未緩解之外，再加上日本半導體晶片商瑞薩受祝融之災影響，目前預估第二季產量將減少約 50%，降幅從第一季的 17% 擴大 。

福特財務長 John Lawler 透露，目前礙於供應短缺問題，預估今年將減產 110 萬輛，代表比福特先前預測的減少 20 萬至 40 萬輛顯著惡化。

然而 Lawler 仍持正面看法，認為半導體晶片短缺問題將在第二季有所轉圜，並在下半年逐漸改善。

Lawler 也說，透過減少對汽車銷售優惠、優先生產利潤更高的汽車、降低製造成本等措施，使公司得以抵銷第一季減產對獲利的衝擊。

根據企業顧問公司 AlixPartners 數據，預估半導體晶片短缺將使全球汽車業損失 606 億美元的收入。