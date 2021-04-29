華納媒體推廣告版HBO Max 月費僅9.99美元

知情人士透露，AT&T (T-US) 旗下的華納媒體計畫，6 月將推出廣告版的串流影視服務 HBO Max，每月收費 9.99 美元。

華納媒體一年前推出無廣告版 HBO Max，每月收費 14.99 美元，等同 HBO 付費電視的訂閱費用。

AT&T 上週提到，HBO 和 HBO Max 合併擁有 4420 萬名美國訂閱戶，預期 2025 年底前該合併訂閱人數將達 1.2 億至 1.5 億人。

AT&T 已經完全重組了華納媒體，使其具有更高的競爭力，可與 Netflix (NFLX-US) 或其他串流服務同業競爭。廣告版 HBO Max 的定價較 Netflix 更便宜，後者每月 13.99 美元。

AT&T 執行長 John Stankey 上週表示，HBO 和 HBO Max 自美國每位用戶所得營收 (ARPR) 為 11.72 美元，廣告版 HBO Max 可進攻更精打細算的消費族群。

華納媒體執行長 Jason Kilar 表示，華納媒體計畫僅在 HBO Max 獨家節目內播放廣告，HBO 節目則不會嵌入廣告。

2 名知情人士透露，去年初華納媒體曾考慮以每月 4.99 美元販售僅有 HBO Max 內容的產品，但隨後揚棄該想法，改推結合 HBO 的產品。華納媒體發言人拒絕置評。

付費電視分銷商不滿

知情人士透露，付費電視分銷商對於廣告版 HBO Max 月費，較無廣告版便宜 5 美元的定價相當不滿，因為付費電視分銷商與 HBO 營收分潤，按發行量分潤 30% 至 60% 不等，像康卡斯特這樣的業者，可在訂閱戶每月 15 美元的費用中拿走近 9 美元。

2 位知情人士表示，廣告串流媒體服務中，付費電視分銷商可能拿到的躉售營收分潤比例較低，但可獲得其他利益，例如廣告版位。

HBO 希望靠著這項廣告版串流媒體產品，將 ARPU 拉升至 14.99 美元或以上，如此一來，轉化給分銷商的廣告版位才會有價值，彌補共享營收的損失。

然而，3 位知情人士透露，多數付費電視分銷商已經準備接受這項 9.99 美元的產品，並將向非 HBO 訂閱戶與僅訂閱寬頻的顧客推銷。