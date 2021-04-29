〈蘋果財報優〉蘋果營收成長有壓 庫克透露iPad和Mac難逃晶片缺貨衝擊

蘋果 (AAPL-US) 周三公布第 2 季營收勁增 54%，Mac 銷售額創紀錄、iPhone 需求強過市場預期，但亮麗成績單卻藏著隱憂：全球晶片短缺的衝擊終於降臨在蘋果身上，這令華爾街開始質疑蘋果接下來的營收成長動能。

蘋果周三並未發布傳統財測，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在法說會中透露，蘋果本季 (止於 6 月的第 3 季) 營收和去年同期相比仍將交出「兩位數增幅」，但是受到晶片短缺影響，營收可能比原本所料的短少 30 億至 40 億美元，主要受到 iPad 和 Mac 影響。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 也表示，供應鏈瓶頸正在抑制 iPad 和 Mac 銷售，兩者正是疫情爆發以來表現突出的產品。

庫克說，iPad 和 Mac 需求「非常、非常強」，但正面臨「影響多數產業都的半導體短缺」。

庫克並暗示，短缺的零件主要是使用舊一代技術生產的晶片，他表示無法預測短缺會維持多久，但坦承這是蘋果前幾季未曾經歷的問題。

庫克沒有透露是哪種零組件短缺，但蘋果採購的較傳統晶片應用在資料傳輸、顯示面板、電源、語音解碼、電池管理等眾多應用。

近幾季以來，電子和汽車產業最近幾季飽受晶片缺貨所苦，但蘋果大致未受衝擊。蘋果最近發表搭載自家 M1 晶片的 iMac 和 iPad，但預料直到 5 月下旬之前都無法出貨，和過去相比是少見的延誤。

從蘋果發言可以了解到，該公司因為晶片短缺感受到的衝擊，小於其他公司。比方說，福特 (F-US) 周三表示，由於車用晶片短缺，本季 (第 2 季) 產量可能腰斬。

根據蘋果最新財報，Mac 第 2 季營收達到破紀錄的 91 億美元，iPad 營收為 78 億美元，兩者營收成長幅度都超過 7 成，雙雙超越華爾街預期。

周三財報發布前，彭博訪調的分析師預測第 3 季營收 687 億美元，路透分析師預測約 700 億美元。