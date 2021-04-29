不敵全球晶片荒 BMW計畫將兩車廠停產

德國豪車品牌寶馬（BMW）在維持幾個月的產量後，由於晶片短缺未見好轉，周三（27 日）計畫將兩座車廠停產，顯見汽車產業供應鏈困境有進一步惡化的跡象。

BMW 發言人表示，英國牛津的 MINI 車廠將自周五（30 日）開始停產 3 天，德國雷根斯堡車廠也將自周四（29 日）開始停產 2 天。

BMW 是僅存幾家未受晶片短缺影響的汽車製造商之一，儘管過去數月順利避開晶片荒的影響，但 BMW 坦承，所有工廠要保有足夠零件存在挑戰。今年晶片短缺問題恐讓全球車業損失數百億美元收入。

晶片製造本難以滿足消費電子業的訂單，再加上車市復甦速度比預期快，導致晶片製造商在去年末出現短缺現象。此外，年初部分晶片製造商在美國德州的工廠受暴雪影響停工、日本晶片廠瑞薩遭受祝融之災，皆使晶片短缺惡化。

MINI 汽車品牌負責人 Bernd Körber 說：「晶片短缺是我們必須考慮的問題，且已對許多車商造成影響，導致許多工廠停產。」

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前也表示，晶片短缺是個大問題。

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 說，預計全年晶片供應吃緊，汽車製造業的困境恐怕會延續到 2022 年。