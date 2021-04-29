〈財報〉三星Q1營益創4年新高 記憶體展望佳但手機銷售疲軟

南韓三星電子周四 (29 日) 公布 F2020 第一季財報，在手機業務帶動下，營業利益創下 4 年來單季新高，不過受德州暴雪等影響，晶片業務下滑。三星表示，全球晶片缺貨將持續到下半年，記憶體市況下半年優於上半年，但手機業務正在走軟。盤中股價持平。

三星預估，由於某些零組件的供應問題，且旗艦手機銷售下滑，第二季手機業務的獲利和銷售額可能會遜於第一季。

關於半導體業務，三星表示，德州晶圓廠 Q1 受暴雪影響目前已恢復全部生產，受惠於新 5G 手機、伺服器和記憶體的強勁需求，以及經濟活動的反彈，預計第二季晶片需求將增加，推動晶片部門營收顯著改善。

記憶體市況方面，受惠於 5G 市場成長，手機設備 DRAM 需求強勁，此外，資料中心恢復設備投資，伺服器儲存需求將優於上一季，而 Chromebook 步入旺季，需求有望保持穩定。

NAND 受益於 5G 成長市況以及資料中心投資增加，伺服器 SSD 求看增。三星表示，DRAM 價格將在今年下半年維持上漲趨勢。而 NAND 下半年由於控制器解決方案供需不平衡，某些層面應用將供不應求。

然而，系統半導體部門 (System LSI) 設計手機 CPU 等邏輯 IC 很可能會繼續受生產中斷所影響。三星示警，由於零組件短缺和旗艦機型需求走疲，旗艦部門 Galaxy 手機生產線的營收和獲利都將在第二季下滑。

三星表示，系統半導體業務正計劃擴大委外代工的規模，加強內部代工廠的合作以確保產能，全球晶片短缺可能持續至下半年。

F2021 Q1 財報數據:

EPS：1044 韓元

營收：65.39 兆韓元，年增 18%，創單季歷史紀錄

營業利益：9.38 兆韓元，年增 45%

淨利： 7.14 兆韓元 ，年增 26%，彭博平均預估為 6.7 兆韓元

部門業務數據:

消費性電子 (CE) 部門營收 12.99 兆韓元，季減 5%，年增 26%

行動通訊 (IM) 部門營收 29.21 兆韓元，季增 31%，年增 12%

半導體 (DS) 部門 25.82 兆韓元，季減 8%，年增 7%

三星第一季營業利益年增 45%，創 2018 年以來單季新高，主因於手機與消費性電子業務所貢獻，其中旗艦機 Galaxy S21 系列銷售暢旺，且電視機和家電需求持續成長。

然而，由於南韓生產成本增加，以及德州晶圓廠遭受辦暴風雪襲擊影響，削弱原先半導體強勁的需求貢獻，第一季晶片業務獲利下滑。