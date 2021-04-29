〈新股IPO〉萬科擬分割物業赴港掛牌 IPO規模20億美元

週四 (29 日) 中國地產龍頭萬科正在籌備其物業管理業務在香港 IPO 的相關事宜，計劃募資規模達 20 億美元。消息指出萬科物業正在與幾家投資銀行就上市一事進行談判，最快可能在今年年底前 IPO。

對此消息萬科物業澄清，公司沒有上市計劃。

若萬科將旗下物業分割出來 IPO，與目前中國地產業盛行的作法一致，之前保利、恒大 (3333-HK)、華潤置地 (1109-HK) 和碧桂園 (2007-HK) 等大型地產開發商都將旗下物業公司單獨上市融資，且有不俗成效。

華潤萬象生活 (1209-HK) 之前在香港 IPO 籌資 18 億美元，自去年 12 月以來，華潤萬象生活股價已上漲逾一倍；而碧桂園的物業業務—碧桂園服務 (6098-HK) 自 2018 年上市以來漲幅更是超過七倍；而保利物業 (6049-HK) 去年全年累計漲幅超 30%。

作為在中國管理房地產面積逾 45.6 億平公尺的物業服務龍頭公司，萬科物業去年年底更名為萬物雲空間科技服務股份有限公司（萬物雲），邁出其向科技服務公司轉型的重要一步。當時就有分析認為，萬科物業此舉的主要戰略驅動是業務細分以及提升估值。

從業務結構來看，萬物雲主要集中在三個領域，「空間業務」、「科技業務」和「成長業務」。萬科物業目前在管面積 5.6 億平方公尺，位居中國業界第一，資產管理規模超人民幣 9 兆，過去 5 年復合增長率逾 40%。

