不受美監管趨嚴影響 中企赴美上市熱度爆表

即便美國資本市場對於中資企業越來越不友善，2021 年以來美國針對中國企業赴美掛牌訂出更嚴格的規定，不過中資企業到美國上市的熱情依舊不減。根據 Wind 數據顯示，截至 4 月 28 日止，今年以來在美股上市的中概股數量已經達到 23 檔，IPO 募資總額達到 55.93 億美元。無論是上市企業的家數還是募集資金的規模，均遠遠超出 2020 年同期。

從募資規模來看，霧芯科技、圖森未來超過 10 億美元，而塗鴉智能、知乎、容聯易通等 7 家企業的募資規模也均超過 1 億美元。以產業來看，今年來赴美上市的企業主要集中在生物醫藥及網路科技領域。相比之下，2020 年全年只有 39 檔中概股在美股上市，募資總額為 122.29 億元。

(圖片: AFP)

此外，近期仍然有不少中國知名企業傳出到美國掛牌的消息，如哈囉出行正式提交上市公開說明書，計劃在那斯達克上市，瑞信、摩根士丹利及中金公司為承銷商；而保險科技平台水滴公司已經向美國 SEC 遞交上市申請，準備在紐交所上市。

實際上，赴美上市中資企業數量增加的現象，與全球 IPO 市場的趨勢一致。安永的報告顯示，2021 年第一季全球 IPO 市場共有 430 筆交易，募資金額達 1056 億美元，分別年增 85% 和 271%。當中，美洲區市場第一季共有 121 筆 IPO 交易，募資總額達 452 億美元，交易量和募資額均為 20 多年來新高。

除了全球 IPO 市場本身發生的變化外，中國經濟強勁的基本面，特別是新經濟的快速發展及其帶來的公司規模擴張，為中資企業赴美上市提供基礎。

進入大數據時代，中國數位經濟的快速發展正在為中國經濟注入新動力。在全球創新指數排名中，中國從 2015 年的第 29 位躍升到第 14 位，並成為全球最大的專利申請來源國。數位經濟總量躍居世界第二，數位經濟核心產業增加值佔 GDP 的比重達到 7.8%。

