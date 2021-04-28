花旗熊市指標出爐 全球估值、IPO過熱 但企業基本面復甦中

花旗 18 種追蹤熊市的指標最新結果周二 (27 日) 出爐，全球估值與 IPO 市況過熱，正接近網路泡沫時期高點，不過由於企業正自疫情中復甦，整體熊市分數仍處於低點，花旗認為以目前分數來看應逢低買入。

儘管花旗的熊市指標並未成功預測去年疫情爆發引發的崩跌，不過，該指標確實在 2000 年網路泡沫和 2008 年金融危機前快速上升。

花旗熊市指數與全球股市走勢 (圖: Marketwatch)

花旗分析師 Mert Genc 表示，股市目前以及預估的本益比皆已非常接近網路泡沫時的水準，首次公開上市也很熱絡，正在出現股市周期後期的超漲跡象。

Genc 說：「現在不難發現全球股市正出現過熱現象。」

花旗衡量雄市的 18 個指標 (圖: Marketwatch)

不過，並非所有指標都如此糟糕，企業獲利狀況仍自疫情中復甦，諸如權益報酬率、每股盈餘和殖利率曲線都還處於早期上升週期。

目前總分 18 整體熊市指數為 7.5，網路泡沫期間高達 17.5，金融海嘯前夕也有 13.5 的分數，顯示目前仍處於低點，花旗認為低於 10 時應逢低買入。

此外，研究小組細分市場發現，18 個新興市場國家中 7 個，以及 18 個歐洲國家中的 6 個國家的熊市指標也都處於低點，尚未表明市場即將面臨大規模拋售。