【Wen姐筆記】17500 熱錢派對 人氣股土洋對作 4月拚千點長紅

昨日周選擇權結算，17500 點與 17600 點區間成為主戰場，加權指數以 17567.53 點作收，成交值略增至 5111 億元。17500 點之上的熱錢派對已連開 3 天，部分指標人氣股，例如聯電、陽明、長榮與中鋼等，都出現土洋對作現象，但以周 K 線來看，應無礙笑納第 6 根紅棒，4 月單月的台股則是打算拚千點長紅? 極短線多空強弱分界為 17555 點。關鍵點位為 17477、17520、17636 點。

多方連 3 日收在 17500 點之上，17500 點兩端哨站為 17477 與 17520 點，只要守穩，熱錢派對仍可延續，但多方如果要更上層樓，17555 點成為發動新一波攻勢的觀察點，守穩多方仍有企圖再改寫歷史新高! 17600 點城池與兩端哨站為 17582 與 17613 點，下一階段為挑戰 17636 與 17666，如能闖過，多頭將劍指 17800 點。17700 點兩端哨站為 17685 與 17716 點，17800 點射門區為 17747 點，兩端哨站為 17777 與 17823 點。

但如 17477 未能守穩，提防人氣股震盪擴大，恐回測 17445 與 17400 點城池，需提防短線獲利調節賣壓加重，17400 點兩端哨站為 17388 與 17416 點，，不宜棄守，否則將進入回檔。如再回測 17357 點與 17300 點，兩端哨站為 17286 與 17323 點，本波攻勢將正式告一段落!

台股 4 月亮麗的演出，單月月線上漲達 1000 點以上，月線打算力拚這千點長紅! 不過即將進入 5 月繳稅月，在 4 月尾聲，已出現人氣股土洋對作，短線上留意的重點有 3，第 1 為新台幣匯率，第 2 為電子接棒是否順利? 第 3 各類股，尤其是人氣族群，不宜同時出現 2 個以上類股爆量轉弱。台股的熱錢派對才能繼續熱到 5 月天! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)