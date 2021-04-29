〈台股盤中〉聯發科領航衝17709點新高 獲利賣壓湧震盪逾百點

台股今 (29) 日在聯發科跳空漲停，加上鋼鐵股攻勢再起帶動下，早盤大漲逾 140 點，衝上 17709.23 點續刷新高，不過盤中面板、航運族群獲利賣壓湧現，指數一度回測平盤，高檔震盪逾百點，估量達 5500 億元。

觀察權值股表現，聯發科昨日法說會報喜，今日開盤直奔漲停 1185 元，帶動 IC 設計族群上攻，開完法說的譜瑞 - KY 同步亮燈，揚智、力旺、合邦等也攻上亮燈，智原午盤前也漲逾 9%，驊訊、零揚、晶心科等也有半根漲停。

不過，昨日同樣召開法說的聯電以及日月光投控，走勢卻與聯發科南轅北轍，聯電跌逾 4%，日月光也跌 3%；而蘋果昨日公告財報，蘋概三雄台積電、鴻海以及大立光表現平平。

除了 IC 設計，鋼鐵族群攻勢再起，中鋼漲半根，重返 40 元之上，中鴻、海光、新光鋼以及燁輝直奔漲停，聚亨、威致、運錩等盤中也漲逾 7-8%，大成鋼、豐興等也全面上漲。

不過，近日飆漲的面板股，友達在公告首季財報後利多出盡，開高走低，盤中翻黑，群創也被拖累跌逾 2%；另外，海運股獲利賣壓也湧現，華航跌近 4%、長榮航也跌近 2%，海運的長榮、萬海、陽明等也低迷。