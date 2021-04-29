2017年來首見成長 Q1中國手機出貨年增27% vivo奪冠

週四 (29 日) 市場研究機構 Canalys 公佈 2021 年第一季中國智慧手機市場報告。數據顯示中國智慧手機市場創下 2017 年以來首度成長，出貨量達 9240 萬支，年增 27%。vivo 擠下華為成為第一季中國手機出貨王，達 2160 萬支，年增 79%。

名列第二則是 oppo，出貨量達 2060 萬支，年增 65%。至於華為跟榮耀分家後，第一季以 1490 萬支的出貨量從原本的第一下滑至第三（榮耀以約 500 萬支的銷售量排名第六），年減 50%。而小米和蘋果出貨量分別排名第四和第五，出貨量分別為 1350 萬支和 1200 萬支，年增分別為 75% 及 49%。

(圖片: AFP)

Canalys 分析師 Amber Liu 表示，從第一季數據來看中國手機市場已恢復榮景，大型品牌廠正在爭奪最高的市占，與 2020 年第一季甚至 2020 年第四季相比，今年第一季推出的智慧手機數量異常高。

Canalys 稱在低價的 5G 產品強勁推動下，vivo 和 oppo 的季度均表現出色，產品價格平均低於 300 美元。

不過，Mobility 副總裁 Nicole Peng 表示，真正的 5G 戰場是高階市場（手機單價 500 美元及以上），華為在第一季仍然在 Android 供應商中保有穩定的地位，其產品包括 Mate 40 Pro 和 Nova 8 Pro。

但是 Nicole Peng 認為不能忽視 OPPO，vivo 和小米憑藉其競爭優勢的旗艦產品組合，在這個利潤豐厚的高階市場中加速追趕。在高階市場上的成功不僅增強 OPPO，vivo 和小米在高階消費者中的品牌形象，而且還推動更高的服務收入，這對於這些公司而言已成為至關重要的收入來源。

另外，Canalys 稱第一季手機出貨數量亮眼與中國的 5G 用戶數量的快速成有關。中國電信商比過去任何時候都更有心將 4G 用戶轉移到 5G，而已有 3.5 億戶從 4G 變 5G。他們預計從今年開始，5G 智慧手機將成為大多數中國消費者的選擇。

