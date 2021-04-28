中國造車新運動 傳OPPO也將插一腳

週四 (28 日) 市場傳出中國手機製造商 OPPO 正準備投入造車產業，由創辦人兼 CEO 陳明永帶頭調查研究目前汽車產業情況。消息人士透露陳明永已與寧德時代中國乘用車事業部總裁見面，而自動駕駛、座艙方面的團隊也開始進行招募，廠址將選成都。

OPPO 官方表示暫時不回應市場傳言。

今日陸媒報導指出，從多位接觸到 OPPO 公司高層的消息人士透露，中國第二大手機品牌廠 OPPO 已經在籌備造車相關項目。OPPO 與小米一樣，造車計畫的發起人均是創始人。目前陳明永已經在產業鏈和人才方面尋找適合人選，並調查造車產業現況。

消息人士指稱在負責造車的高階主管層方面，OPPO 軟體工程副總裁吳恆剛已經參與。吳恆剛是面試自動駕駛、演算法方面的最高主管。去年從小鵬汽車加入 OPPO 的首席科學家郭彥東也參與自動駕駛團隊籌建，同時，駕駛座艙職缺招募也已經開放。

(圖片: AFP)

業內表示中國造車產業已經像是一股全民運動般，手機品牌廠、IC 設計廠，甚至連地產開發商都投入分一杯羮。目前電動車在汽車產業市占率仍低，因此各路英雄群起，看上的除了產業發展外，還有政府各項補貼，此外未來從碳權排放所收取的獲利也是一大重點。

不過產業初期玩家多是常態，在經過一定的時間發展，優勝劣敗，產業集中度將有所提升。以現階段來看，可以確定有優勢的產業就是相關零組件供應商，如電池、電源管理 IC、晶圓代工廠等。

