元大金控建構永續金融生態體系 元大銀行首發五年期綠債 

元大金控 (2885-TW) 今 (29) 日表示，為支應綠色投資計畫，該金控建構永續金融生態體系，不僅元大證券去 (2020) 年大舉承銷綠債，未來新建元大銀行總行大樓將採用綠建築標準，元大銀行也將首度發行 5 年期綠債。

元大金控遵循「綠色金融行動方案 2.0」政策引導，建構永續金融生態體系，其中，元大銀行將發行今 (2021) 年度第二期一般順位金融債券，發行總額新台幣 5 億元整，每張面額新臺幣 1000 萬元，為首度發行期限為 5 年的綠債，到期日為 2026 年 4 月 29 日。

其實早在去年，元大證券就協助承銷綠色債券，共參與台電、沃旭及台積電等 8 檔綠色債券，上述企業發行債券所得資金，皆用於再生能源及能源科技、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量等與發展綠能相關的產業應用，社會效益方面支持可負擔的住宅，提升社會經濟發展和權利保障。

不僅在綠色投資有成績，為了持續落實綠色環境友善，元大銀行總行大樓自設計之初，就以取得台灣綠建築標章 (EEWH) 認證為目標，規劃使用低輻射雙層玻璃、LED 照明、變頻中央空調系統、具省水標章的衛生器具、二氧化碳偵測設備及雨水回收系統等建築物節能循環再生系統，達到綠化量指標的 TCO2 固定量、日常節能、水資源指標節流、水資源指標開源、資源回收、拆除解體廢鋼回收等 5 個節能減碳效益，促進建築與環境共生共利、永續經營環境，整體減碳效益估計達 53%。

元大金控指出，根據國際能源總署 (IEA) 報告，全球經濟復甦，促使今年二氧化碳排放量將增加約 5%，成長幅度創下新高，加劇氣候變遷成為全球重大風險之一，元大人壽元泰廣場也已取得綠建築標章認證，未來興建的大樓也都會採同樣綠建築標準規劃，面對全球暖化及資源耗竭危機，元大金控全力響應節能減碳趨勢，並進行減緩作為。