3月製造業景氣燈號再亮黃紅燈 亮紅燈產業比重高達2成

台灣經濟研究院今 (29) 日公布 3 月製造業景氣信號值，較上月轉為增加 3.08 分至 17.08 分，燈號再度亮代表景氣揚升的黃紅燈，回到 1 月水準，台經院統計，亮黃紅燈的業者比重已達 55%，亮代表景氣繁榮的紅燈者比重也達 20%。

台經院指出，隨著各國擴大施打疫苗，主要國家製造業 PMI 指標仍持續回升，顯示疫情對全球經濟影響逐漸淡化。

而在國內，隨著宅經濟和遠距商機等需求延續，以及新興科技應用擴展，不僅科技產品需求增溫，也帶動傳統產業生產活動擴張，廠商下單動能轉強，加上比較基期較低，包括進出口值、外銷訂單和工業生產指數等經濟數據皆創下單月新高，並拉抬需求面、經營環境面和原物料投入等指標。

在各項景氣信號組成指標上，3 月需求、經營環境、原物料投入和售價依序增加 1.25 分、0.92 分、0.90 分和 0.38 分，僅成本面減少 0.38 分。

就不同燈號的消長觀察，藍燈比重從 10.51% 減至 0.27%，黃藍燈由 28.27% 減少至 3.43%，綠燈由 32.90% 減少至 19.99%，黃紅燈由 23.83% 一口氣增至 55.75%，紅燈由 4.48% 增至 20.55%。

以產業來看，亮紅燈的有家具業、機械設備、紙製品、合成纖維、塑膠、金屬容器、金屬加工機械、工業專業機械、電腦產品、電腦組件和電子零組件等。