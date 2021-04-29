寶徠建設擬發CB籌資3億元 償還銀行借款

上市建商寶徠 (1805-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 3 億元，向金管會送件今 (29) 日申報生效，寶徠此公開市場籌資案募集資金將全數用於償還銀行借款，發債案由台中銀證券主辦。

寶徠建設也是今年繼皇龍 (3512-TW)、上曜 (1316-TW) 之後，擬發行 CB 籌資的建商。上曜的 CB 案已經完成，而皇龍的 CB 案近期將完成訂價，寶徠內部對於今天申報生效的發 CB 籌資案時程，仍在討論中，後續還有坤悅建設 (5206-TW) 擬發行 CB 籌資 5 億元。

寶徠去年稅後虧損 6178 萬元，為連續 5 年的虧損，每股虧損 0.62 元。

寶徠建設今年將與璞園建築共同投資興建「雙品牌」住宅案，基地位於台北市敦化北路 145 巷，為璞園建築的舊辦公總部，坪數規劃 63-78 坪，總銷估 22 億元。

寶徠建設也將攜手璞園建築團隊與鎢鋼大王廖萬隆家族，就桃園市龜山區華亞段 259-1 地號等 7 筆土地進行合建，未來將開發近 5 萬坪廠辦與 1600 個車位，寶徠預計投入 36.13 億元，總銷估逾 170 億元，將是寶徠與璞園策略聯盟以來最大規模推案。