〈彭淮南開講〉回應外界批評？彭：盡信書不如無書 面臨危機要靠經驗

央行前總裁彭淮南今 (29) 日接受國立清華大學名譽經濟學博士學位，對於近來《致富的特權》一書對央行過去 20 年作為的負面評論，彭淮南雖未正式回應，但在致詞中可看出端倪，彭淮南說，「盡信書不如無書」，教科書列示的是原理原則，在實際應用時，要能因時因地制宜，而經驗判斷在面臨危機時，更是重要。

彭淮南提到，盡信書不如無書，正如哥倫比亞大學教授 Mishkin 所說「貨幣政策既是科學，也是藝術」，需要以廣泛訊息為基礎，做出最佳決策。

彭淮南回憶起，1998 年 2 月，臨危受命出任央行總裁時即面臨了亞洲金融危機，當時資金不停地外流，新台幣持續貶值，銀行放款利率大幅上升，金融業隔夜拆款加權平均利率自 1997 年 1 月的 5.653%，至 1998 年 2 月升至 7.222%，經濟活動因而受到影響。

面對這些問題，教科書的制式反應是採取寬鬆的貨幣政策，並讓匯率自由浮動，也就是放任新台幣貶值，然而，新台幣貶值只會加速資金外流，難以改善國內流動性不足的現象。

也就是說，傳統作法既不能治本，也不能治標，而當時問題的源頭其實是在外匯市場，不少外商銀行利用制度漏洞，大量承作無本金交割的遠期外匯 (NDF) 去套利，即使實施寬鬆的貨幣政策，也難以奏效。

因此，央行首要的工作就是堵住這個漏洞，於 1998 年 5 月底宣布停止國內法人辦理 NDF 交易，先讓外匯市場趨於穩定，繼而實施有效的貨幣政策，以利經濟金融恢復正常運作。

彭淮南提到，「記得當時有位記者責難我，禁止承作 NDF 有違金融自由化，批評是開倒車，甚至將我類比為獨裁強人，但自由化並非毫無紀律，當自由市場因外部性帶來鉅大的社會成本，危及整體經濟金融穩定時，就有必要採取措施，消弭危機，一時之間，外人難以理解，以致遭受責難抨擊，但後來，這位記者升任某週刊的總編輯，終於在 2009 年全球金融危機時，寫了一篇報告彭總裁：我錯了的文章，承認當年的看法是錯誤的」，佩服其勇氣。

不僅如此，當時前總統李登輝也請辦公室蘇主任轉達「對的事情就做下去」的勉勵，也有外商銀行從業人員來函，表示「小草有無數的地上朋友，大樹唯有向天空傾訴寂寞，今日您不辭辛苦守護的成果，將是來日台灣的子子孫孫所要感謝與懷念的功績」。

彭淮南提及任職 20 年間面臨的各種大小挑戰，包括 1999 年的 921 大地震、2000 年的科技泡沫、2001 年美國遭受 911 恐怖攻擊事件、2003 年 SARS 等，以及 2006 年美國發生的次級房貸危機引發了 2008 年 9 月至 2009 年間的全球金融危機等，央行均一一沉著應對。

多年來央行政策、措施和制度改革等，使台灣多年來物價漲幅低而穩定，新台幣匯率也具有反通貨膨脹和反景氣循環的功能，有助經濟持續成長。

此外，彭淮南憶及，自 1971 年進入央行工作，一直到 2018 年卸任，這期間共事的同事們都會覺得自己做事很急切，不停撰寫分析報告，甚至在早年沒有電腦的時代，經常需要熬夜寫稿，由內人謄稿。

而現在即使卸任之後，仍十分關心各種經濟問題，始終想要將最好的政策分析及時呈現，供政府參考，彭淮南強調，庶幾不負國人期待，這是一生的志業。