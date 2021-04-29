〈彭淮南開講〉用提高利率打房會傷及無辜 需對症下藥

央行前總裁彭淮南今 (29) 日接受國立清華大學名譽經濟學博士學位，致詞中指出，過去任職期間不提高利率因應房價問題，面對房市要對症下藥，利率影響是全面的，而房地產市場僅是整體經濟的一部分，為穩定房市而大幅提高利率，恐會傷及無辜。

彭淮南指出，利率影響是全面的，台灣住宅每 100 戶僅有 26 戶向銀行借款，利率對房地產影響有限。

彭淮南說明，央行過去為處理房價上漲，2010 年 7 月提高利率，導致通縮壓力上升，隨後 2011 年 12 月起轉而調降利率，至 2014 年 10 月 28 日甚至降到零，是活生生的失敗案例。

另一方面，據 IMF 實證研究，低利率和房價上漲沒有必然關係，他舉例，2002 至 2006 年間，英國、澳洲利率均高於美國，但房價漲幅卻高於美國，同期間，日本維持低利率，房價卻下跌。

更重要的是，當時台灣的實質利率並未偏低，2009 到 2021 年絕大多數期間，台灣的實質利率高於主要國家，據日本野村證券研究，「台灣的政策利率並無偏低的問題。

彭淮南強調，健全房市除了從需求面管理，也宜從供給面著手，如捷運向郊外延伸、廣建社會住宅，在供需雙管齊下，效果才會更良好。