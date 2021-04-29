國內首見傳統車廠合作 宏佳騰發起安全車聯網聯盟 三陽加入

國內機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (29) 日發起成立「CROXERA 安全車聯網聯盟」，國內另一大機車廠三陽 (2206-TW) 也宣布加入，宏佳騰執行長林東閔說，過往國內傳統車廠不會有這方面的合作，此舉可謂創下台灣車廠記錄，希望藉由雙方合作讓台灣這個機車王國變得更好。

林東閔指出，三陽加入帶給宏佳騰很大鼓舞，見證行車安全不分油電，不過，還處在初步討論階段，而除了三陽外，還有友達光電 (2409-TW)、科絡達、台灣錫爾、資策會、晶傑達光電、台灣微軟、微星 (2377-TW)、台灣大哥大 (3045-TW)、台灣智慧駕駛等均加入聯盟成為合作夥伴。

宏佳騰指出，透過十大合作夥伴的專業、軟硬體整合引領機車產業升級，實現產業創新，將台灣從機車王國升級為智慧安全機車王國。

宏佳騰進一步說明，據警政署統計，近 5 年機車肇事件數占交通事故總件數均超過 50%，其中，2019 年 A1 類 (人員當場或 24 小時內死亡之交通事故) 人數更是高達 1100 人，占道路交通事故總死亡人數近 60%，顯見機車交通安全是不可忽視的重要議題。

宏佳騰董事長鍾杰霖說，台灣機車密度堪稱世界第一，科技實力更備受世界肯定，但在車聯網發展上卻罕有優先以機車使用情境的產品和服務，將持續深耕車聯網智慧應用，此次成立 CROXERA 安全車聯網聯盟，目的在透過合作力量整合人、車、路、雲技術與科技，加速打造次世代智慧交通安全技術與產品，未來將可逐步導入事故預防提醒功能。

此外，林東閔表示，對於今年審慎看待但充滿樂觀，預估台灣機車銷售規模將略低於去年，預料可能低於 100 萬台規模，不過，電動機車有望轉為成長。