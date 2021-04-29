〈友達法說〉訂單已看到年底 Q2面板價格估可望續揚逾1成

面板大廠友達 (2409-TW) 受惠面板價量齊揚，首季大賺百億元，展望第 2 季，友達預期，產能利用率可望維持高檔，整體面板平均價格估續揚 11-14%，雖然零組件仍吃緊，但出貨量仍可季增 2-4%，董事長暨執行長彭双浪更直言，訂單已看到年底，正與客戶商談明年訂單。

彭双浪表示，宅經濟需求持續強勁，雖然面板出貨面積受原物料緊缺、工作天數減少影響，但整體面板價格漲幅較預期擴大，推升友達單季獲利重返百億元，第 2 季預期產能利用將持續維持高檔。

彭双浪進一步指出，第 2 季需求維持強勁，供需仍緊張，全年訂單清楚，雖然短期包含驅動 IC、玻璃基板、PCB 銅箔基板、包材、上游材料、運費都影響部分產能，但終端庫存水位仍低，產能利用率可望維持高檔，不過第 2 季將有部分機台進行年度歲修。

展望未來，彭双浪直言，與客戶開始談明年訂單，較往年 10、11 月才談，時程大幅提前，也認為各尺寸面板應用持續緊缺，將有助整體價格將持續朝正向發展。

資本支出方面，友達維持今年資本支出將執行約 220 億元，較去年全年執行資本支出約 156 億元大增逾 4 成。