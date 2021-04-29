聯發科今年獲利首戰六個股本 外資目標價最高上看2000元

外資今 (29) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 今年在全產品線成長帶動下，加上產品組合優化力道超預期，推升整體獲利能力提升，外資預計，聯發科今年營收約達 4500-6000 億元，每股純益估可達 50-60 元，最高達 63 元，挑戰六股本，外資也紛紛調高目標價，最高上看 2000 元。

外資認為，現今晶圓代工產能吃緊，有利手機晶片價格，加上高階 5G 晶片出貨暢旺，帶動產品組合優化，推升整體銷售單價，看好聯發科今年手機事業營收將年增 81%，明年還會再成長近 19%。

外資看好，聯發科今年除了在中國以外的市場取得斬獲，也持續拓展至高階市場，看好天璣 1100/1200 都有不錯的發展，後續的天璣 2000 也可望在明年下半年進入量產，預計今年 5G 晶片出貨量達 1.74 億套，明年上看 2.44 億套。

受惠產品組合大幅優化，外資估，聯發科今年毛利率估可站穩 45%，營益率也可望接近 20%，將雙創 7 年來新高。

同時，多家外資指出，聯發科不僅手機事業成長動能強勁，包括 Chromebook CPU、PMIC 與 ASIC 長期來看都可望穩健成長，預期今年營收將達 4500-6000 億元，且獲利能力提升，今年每股純益約達 50-60 元，最高喊到 63 元，挑戰六股本。

聯發科本次也宣布四年內加碼千億元股利，外資補充，從聯發科昨日收盤價來看，隱含殖利率 3.4%，若與台積電昨日殖利率 1.8% 相比，還高出 2.5 個百分點，具有相當的吸引力。

外資看好聯發科成長潛力，均給予買進評等，多家也上調目標價，1500 元幾乎成為業界共識，最高則上看 2000 元。