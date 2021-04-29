〈國票金法說〉三大收益挹注首季獲利大爆發 創投靠這檔興櫃股賺翻天

國票金 (2889-TW) 今 (29) 日舉行法說會，總經理丁予嘉表示，第一季稅後純益之所以大爆發，主要是處分外幣債、證券獲利佳、創投投資興櫃股力積電大賺等三大收益，讓國票金第一季稅後純益達 13.64 億元，繳出年成長 193.33% 的佳績，每股稅後純益 0.47 元，每股淨值 13.23 元。

子公司國際票券第一季稅後純益 10.1 億元，年成長 60.83%，每股稅後純益 0.62 元；子公司國票證券稅後純益 3.63 億元，大舉年成長 7360%，每股稅後純益 0.45 元；另一子公司國票創投稅後純益 2.64 億元，創歷史新高，也較去年同增長 354.81%，每股稅後純益 1.72 元。

董事長魏啓林表示，國票金控今年第 1 季獲利亮眼，主因得力於子公司營運表現優異，其中國際票券近年來積極調整授信結構，推展 FRCP 業務，加以外幣債券經營有成，養券收益維持穩健。

丁予嘉進一步表示，金雞母國際票券第一季處分外幣債貢獻稅前獲利 4 億元，策略性調降外幣債部位 93 億元，淨收益較同期成長 33%；另一子公司國票證券的經紀、自營，以及新金融商品業務也都很亮眼；第三個則是國票創投投資部位最大的力積電，在去年 12 月登錄興櫃，該股股價比國票創投持有成本翻了數倍，創投長期精準布局主流產業、帳上投資部位評價及處分利益都明顯成長。

丁予嘉表示，國票金自結至昨天，4 月的稅後純益已經超過 3 億元，年成長率還是超過 100%。在票券的收益和利差持續穩步向上，手上還有免保 FRCP 將簽約，且證券、創投也都還是很旺之下，預期第二季展望與獲利可望優於第一季。

而國際票券的外幣債投資也備受矚目，國際票券總經理邱彥郎表示，今年第一季美債殖利率走高，因應市況策略性調整部位，實現買賣斷利益，外幣債第一季策略性調降 93 億元，整體外幣債部位降到 228 億元，淨收益較去年同期成長 33%。股權業務方面，國際票券掌握可轉債景氣循環相關個股，第 1 季收益與去年同期相較轉虧為盈。

國際票券自保授信在太陽能、綠電領域積極耕耘，展望今年的授信重點，魏啓林表示，除了關注營運受疫情影響較大之客戶外，新戶開發鎖定「後疫情時代」概念產業如：生技醫藥、長照、遠距資通訊等，以及配合政府推動再生能源、台商回流政策，工業區廠房之融資需求與聯貸商機，積極拓展信用風險低、具自償性和優質擔保品的授信新案，持續提升發行利差。

國票金控今年第 1 季營運再創佳績，1 至 3 月股價平均收盤價 14.32 元，今年預計配發現金股利 0.65 元，估算現金股利殖利率約為 4.54%，股利發放採平衡股利政策，兼顧殖利率與成長需求。